Polský pochod nezávislosti zavání ostudou

Dva roky příprav, náklady v přepočtu přes miliardu korun. Polsko slaví 100 let od vzniku moderního státu. A vše směřuje k blamáži.

Radoslaw Sikorski.Foto: ČTK/AP

Nedělní oslava polské nezávislosti rozhodně není jen o jednom pochodu Varšavou. Jak ale upozornil bývalý polský ministr zahraničí Radosław Sikorski: „Polsko se sice kvůli svým stým narozeninám dostane na titulní strany světových deníků, ovšem jen proto, že Varšavou ten den budou pochodovat fašisti.“

A nejspíš ze slušnosti opomněl dodat, že s nimi chtěl pochodovat i prezident Andrzej Duda a vyzýval k tomu i ostatní polské politiky a prezidenty. Zbylý program velkolepých oslav bohužel zůstane ve stínu.

„Kéž bychom šli spolu v Pochodu nezávislosti. Pojďme ukázat lidem, že můžeme kráčet společně,“ vzkazoval přes deník Rzeczpospolita prezident. Červenobílé pochody nezávislosti jsou v Polsku vyhlášené. Organizují ho krajně pravicové organizace. Ten loňský vyšetřuje prokuratura kvůli rasistickému a nacistickému skandování davu. I na ten letošní avizují příjezd neonacistické bojůvky, například ze Švédska. Organizátoři pro průvod připravili nový slogan: „Bůh, čest, rodná země“.

„Zažíváme sté výročí obnovení nezávislosti. Proto jsme chtěli v hesle pochodu odrazit povahu této události. Bude to jedinečná akce,“ řekl pro TVN pořadatel pochodu Robert Bąkiewicz, jenž doufá v rekordní účast. Vloni Varšavou pochodovalo přes 60 tisíc lidí.

Duda se ale nakonec k pochodu nepřidá. Prý kvůli kolizím v kalendáři. Podle neoficiálních zdrojů však organizátoři odmítli slevit z některých programových bodů. I když prý netrvali na červenobílém ladění průvodu.

Hlavním důvodem je ale podle polských novinářů smršť odmítnutí a tvrdé kritiky. Jako první nekompromisně odmítl účast Lech Wałęsa: „Dostal jsem to a odmítám to.“ „To je vtip?“ reagoval v TVN další bývalý prezident Bronisław Komorowski.

„Každý rok tam vykřikují xenofobní slogany, perou se s policií, a my s nimi máme společně pochodovat?“ Aby toho nebylo málo, na oslavy nedorazí ani žádný z významných světových politiků. „Je to masakr. Všechno bylo možné naplánovat, a nic. V Paříži se ten den koná schůzka hlav států na oslavách konce 1. světové války, a v Polsku se uskuteční pochod nacionalistů s fašistickými slogany,“ lamentoval nad neúčastí bývalý premiér Kazimierz Marcinkiewicz. Tak úplně bez zahraničních politiků ale oslavy nakonec nebudou. Přijet má maďarský premiér Viktor Orbán, který se nechal slyšet, že Maďaři konec 1. světové války neslaví, protože to pro ně byla národní tragédie.

Autor je novinář žijící v Polsku