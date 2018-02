Polský prezident podepíše sporný zákon o holocaustu. Pošle ho i ústavním soudcům

„My také máme právo být citliví a máme právo na historickou pravdu,“ prohlásil podle BBC Duda. Prezident také zdůraznil, že není možné, aby v Polsku byl tolerován antisemitismus a nesnášenlivost. Duda ale přiznal, že někteří jednotliví Poláci se během druhé světové války podíleli na zločinech proti Židům.

Polský zákon kritizuje hlavně Izrael, ale také Spojené státy nebo Ukrajina.

Zákon o připomínání holocaustu vzešel od členů právě vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) a vztahuje se zejména k období druhé světové války.

Za používání termínu „polský koncentrační tábor“ legislativa umožňuje udělit až tříletý trest vězení. V normě je zdůrazněno, že tábory smrti na území Polska stavělo nacistické Německo.

Postiženi by mohli ale být i ti, kteří by jen naznačili, že polský stát s nacisty kolaboroval. Výjimkou jsou umělecká a vědecká díla.

„Jde o náš národní zájem. Po mnoho let byla historie překrucována. Tento zákon nám přináší pravdu a vrací důstojnost,“ uvedl předseda polského senátu Stanislaw Karczewski. Podobně se už o víkendu vyjádřil i lídr PiS Jaroslaw Kaczyński. Ten naléhal na prezidenta, aby normu podepsal.

Opozice naopak prezidenta kritizuje, že podlehl nátlaku vládní strany, která ovládá i ústavní soud. Kontroverzní zákon prošel senátem minulý týden.

Izrael tvrdí, že zkresluje diskusi o holocaustu a zbavuje Poláky veškeré viny za smrt Židů. Varšava však takové námitky nepřipouští.

We hope that within allotted time until the court’s deliberations are concluded, we will manage to agree on changes and corrections.



Israel and #Poland hold a joint responsibility to research and preserve the history of the Holocaust.