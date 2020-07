Šéf americké diplomacie Pompeo navštíví Česko. S Babišem by měl jednat o síti 5G

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo by měl 11. a 12. srpna zavítat do Prahy, informoval server Lidovky.cz. V Česku by tak zahájil svou cestu po evropských zemích, během níž chce navštívit také Rakousko, Slovinsko a Polsko. České ministerstvo zahraničí zatím oficiální informace o Pompeově návštěvě nemá, uvedla později jeho mluvčí Zuzana Štíchová.

Mike Pompeo | Foto: Reuters