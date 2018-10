Pompeo po setkání s Kimem: Severní Korea umožní inspekci jaderných zařízení

Severokorejský vůdce Kim Čong-un je připravený umožnit nezávislým inspektorům prohlídku zařízení, která slouží k testování balistických a jaderných střel. Po vzájemném setkání o tom informoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Obě strany nyní pracují na dojednání detailů návštěvy mezinárodní delegace.

Inspektoři budou moci navštívit testovací zařízení u vesnice Punggye-ri na severozápadě země ihned poté, co se Severní Korea domluví se Spojenými státy na logistických detailech. „K provedení inspekce bude zapotřebí hodně logistiky,“ uvedl Pompeo na tiskové konferenci v jihokorejském Soulu, kde výsledky setkání s Kimem prezentoval jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi.

Pompeo uvedl, že jednání bylo „dalším krokem kupředu“ k denuklearizaci poloostrova, ale že „stále zbývá spousta dalších kroků“. Americký ministr zahraničí navštívil Pchjongjang letos již počtvrté a cílem jednání bylo prolomit patovou situaci mezi oběma zeměmi v otázce likvidace severokorejského jaderného programu.

Arrived in #Seoul to brief President @moonriver365 and FM Kang on my meetings in #DPRK with Chairman Kim. I look forward to working closely with our #ROK friends and allies to ensure progress on inter-Korean relations is in lockstep with progress on denuclearization. @StateDept pic.twitter.com/J2wpYvseIQ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7. října 2018

„Kim Čong-un vyjádřil spokojenost s produktivními a skvělými jedními s Mikem Pompeem, během kterých obě strany plně pochopily vzájemné postoje a vyměnily si své názory,“ uvedla k setkání severokorejská zpravodajská agentura KCNA.

Trump se na setkání těší

Podle amerického diplomata se obě země výrazně přiblížily k dojednání detailů druhého summitu mezi severokorejským vůdcem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ke kterému by mělo dojít „tak brzy, jak to jen bude možné“. Historicky první setkání obou státníků se uskutečnilo v červnu letošního roku v Singapuru.

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. října 2018

„Mike Pompeo se dnes v Pchjongjangu sešel s vůdcem Kim Čong-unem a společně pokročili v přípravách singapurského summitu. Těším se, až se s Kimem v blízké budoucnosti znovu setkám,“ napsal na svůj twitterový účet americký prezident.

Kim bude jednat

Severokorejský deník Rodong Sinmun zveřejnil několik fotografií ze setkání Pompea s Kimem, na kterých se oba státníci usmívají, potřásají si rukama. Na některých snímcich se objevila i Kimova sestra Kim Jo-čong.

Sevetní Korea přitom ještě v červenci letošního roku Pompea krititzovala za jeho „gangsterské požadavky“. Po posledním setkání však vůdce Kim uvedl, že se dialog mezi objema zeměmi vyvíjí slibně. Podle KCNA je jednání „založeno na hluboké důvěře mezi lídry obou zemí“.

"Proactive efforts should be made for cooperation with other countries concerned besides the United States so that the last remaining Cold War rivalry on earth can be dissolved." pic.twitter.com/qVQ4FJhGh4 — The Office of President Moon Jae-in (@TheBlueHouseENG) 8. října 2018

Snahu diktátorského režimu o uvolnění napětí potvrdil i jihokorejský prezident Mun Če-in. Ten na setkání s novináři uvedl, že se Kim v nejbližší době setká i se zástupci dalších zemí. Navštívit by měl mimo jiné také Rusko, do Pchjongjangu by zase měl zavítat čínský prezident Si Ťin-pching.