Pompeo tvrdě odsoudil ruský zábor Krymu. Nikdy ho neuznáme, prohlásil

Vývojáři softwaru Javascript developer. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 60000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Benefity:, Atraktivní mzdové ohodnocení, Pružnou pracovní dobu, Lokalitu v centru Plzně s vynikající dostupností, 26 dní dovolené + 2 sick days, Volitelné jazykové kurzy (AJ, NJ, RJ) zdarma, Stravenky 120 Kč, Společné mimopracovní aktivity (večírky, hraní deskových her, turnaje ve squashi, běhání, floorball, dětský den,...), Možnost zdarma využívat sportovní aktivity a masáže přímo v areálu, Nápoje na pracovišti zdarma + fruit days, Cestovní pojištění pro služební i soukromé cesty, Částečný úvazek pro studenty VŠ, Spoustu dalších zajímavých benefitů. Pracoviště: Eurosoftware, s.r.o., Radčická, č.p. 60, 301 00 Plzeň 1. Informace: Jana Vondrášková, +420 770 146 037.

Vývojáři webu a multimédií UX Designer. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: CO BUDEŠ DĚLAT, , -Budete se podílet na tvorbě grafiky pro nově vznikající webové stránky., -Zároveň budete vytvářet nápadité firemní propagační materiály a grafiku pro propagaci na sociálních sítích., -Stanete se součástí mezinárodního týmu, , CO BY SI MĚL UMĚT, , -Oceníme pokud máte vlastní portfolio, které nám můžete ukázat., -Jste kreativní a máte smysl pro detail., -Máte dobrou znalost Adobe Photoshop, InDesign, -Illustrator, Adobe AfterEffects atd., -Zvládnete pracovat samostatně, ale zároveň máte týmového ducha., -Máte min. středoškolské vzdělání s maturitou ideálně v oblasti designu., -Nebojíte se komunikovat v anglickém nebo německém jazyce. Pracoviště: Eurosoftware, s.r.o., Radčická, č.p. 60, 301 00 Plzeň 1. Informace: Jana Vondrášková, +420 770 146 037.