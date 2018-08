Pomsta po dvaceti letech. V Texasu zastřelili známého kardiologa

/VIDEO/ V Texasu zastřelili známého kardiologa Marka Hausknechta. Chirurg, který ošetřoval i bývalého prezidenta George Bushe staršího, se stal obětí střelce dne 20. července, když jel na kole. Informoval o tom server CNN. Podezřelým je bývalý policista z Houstonu, po kterém nyní vyšetřovatelé pátrají. Důvodem vraždy je podle nich dvacet let stará zášť.

Kardiochirurg Mark Hausknecht na archivním snímku s bývalým prezidentem Georgem H.W. BushemFoto: ČTK/AP/David J. Phillip

Podle policie má vraždu na svědomí 62letý Joseph James Pappas. Ta také uvedla, že hledaný je ozbrojený a nebezpečný. O jeho vině nepochybuje. „Jsme rozhodně přesvědčeni, že tento muž je vrah. Potřebujeme ho najít,“ uvedl šéf houstonské policie Art Acevedo.

UPDATE #9: Joseph James Pappas, 65, is charged with murdering Dr. Mark Hausknecht. Pappas is considered to be armed and extremely dangerous. If you see him call 9–1-1. #HouNews pic.twitter.com/m9QhDL2i0V — Houston Police (@houstonpolice) 1. srpna 2018

Podle něj je muž nebezpečný už jen proto, že má výcvik a třicet let pracoval jako ozbrojený policista. Současně však hovoří o tom, že Pappas má sebevražedné úmysly. Soudí tak podle textových zpráv, které poslal během posledních dní.

Muže policii nahlásil anonym. To však policisté dále neupřesnili. Vyjádřili však přesvědčení, že znají motiv činu. Pappasova matka byla před 20 lety Hausknechtovou pacientkou, kterou operoval. Žena však na operačním sále zemřela. „Vypadá to, že za tím může být dvacet let stará zášť,“ řekl policejní šéf Acevedo.

Vražda byla podle policie pečlivě naplánovaná. „Nevím, kdy se to rozhodl udělat, ale dobře vím, jak byla vražda spáchána, že jí předcházelo dlouhé plánování,“ dodal velitel policie.

Na videu z bezpečnostních kamer, které policie zveřejnila, je vidět Hausknecht jedoucí na kole, v jehož závěsu jede další cyklista. Ten ho předjel a posléze zastavil a počkal na něj. Když jej pak lékař míjel, muž jej dvěma ranami zastřelil. Chirurg byl na místě mrtvý. Střelec následně z místa činu ujel.

UPDATE #6: Additional surveillance video released of the suspect in an area neighborhood immediately following the doctor's shooting. No other details at this time. Anyone w/ information urged to contact HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. #hounews pic.twitter.com/nWp9EyRQlk — Houston Police (@houstonpolice) 30. července 2018

Na základě zveřejnění videa pak policie přijala tip, podle něhož se jednalo právě o Pappase. Ihned vydala příkaz k domovní prohlídce a k zatčení. Muže zatím však nedopadla. Během prohlídky zjistila, že se mnoha věcí zbavil, kromě střelné zbraně a několika pouzder.

Podle CNN muž také několik dní po zločinu na aukčním webu nabízel některé věcí, například pistoli, pušku a taktickou vestu. Sousedé informovali o tom, že Pappas dost často také jezdil na kole.