Pomsta za Skripala? Majitel Chelsea Abramovič marně čeká na britské vízum

Prosperující ekonomika láká do Česka nové obchodníky. Platí to zejména o módních řetězcích. Loni na tuzemský trh vstoupilo celkem přes tři desítky značek, což bylo nejvíc z celé střední Evropy a Ruska. Při expanzi řetězce míří nejdřív do Prahy, odtud se však stále víc osmělují do velkých a v poslední době i menších měst či dokonce na venkov.