Pondělní turecké nálety zničily reliéfy okřídlených lvů v syrském Afrinu

Lidé, kteří dnes odpoledne dorazili na Libeňský most, se mohli nechat svézt rikšou, kterou řídil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Strana tak chtěla upozornit na to, že magistrát opravu mostu zanedbával a po jeho uzavření včas nezajistilo náhradní dopravu. Dopravní podnik dnes také zavedl novou linku X25, která jezdí asi do půlky mostu.