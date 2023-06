Už je to několik dní od zmizení komerční ponorky směřující k vraku Titaniku. I přes masivní pátrací akci se plavidlo s pěti lidmi na palubě stále pohřešuje. Záchranné týmy nyní závodí s časem, posádce totiž dochází kyslík.

Posádce v ponorce společnosti OceanGate Expeditions dochází čas. | Foto: ČTK

Měla dopravit turisty k vraku Titaniku. Za necelé dvě hodiny od potopení se však členové posádky ponorky Titan od společnosti OceanGate Expeditions přestali ozývat. Začala proto masivní záchranná akce, na které se podílejí vládní agentury, americké a kanadské pátrací týmy a také komerční hlubokomořské firmy. Záchranáři nasadili čluny, letadla a radarová zařízení. Pátrání vedou nad hladinou i pod ní.

V Atlantiku zmizela ponorka s pěti lidmi na palubě. Mířila k vraku Titaniku

Všichni se snaží ponorku najít co nejrychleji, protože je jasné, že pěti členům posádky ubývá kyslík. Už v pondělí odborníci podle portálu BBC předpokládali, že ztracení mají zásoby maximálně na čtyři dny. Pátrací týmy mají tedy čas jen do pátku, aby měla posádka naději na záchranu.

Pátrání je ztížené mimo jiné tím, že pod hladinou rychle klesá viditelnost. Efektivnímu hledání brání také vzdálená lokalita, místní povětrnostní podmínky a neznalost stavu plavidla a jeho vybavení. V oblasti je podle meteorologů rozbouřené moře a mlha, což může při pátrání komplikovat používání leteckého vybavení.

Hledání započala hned v pondělí výzkumná loď s názvem Polar Prince, která byla současně podpůrnou lodí nedělní turistické výpravy. Když se podpůrná loď nachází přímo nad ponorkou, je možné mezi nimi posílat krátké zprávy.

Běžně podvodní plavidlo každých patnáct minut posílá zprávy mateřské lodi o tom, že je všechno v pořádku. Tato komunikace ale téměř dvě hodiny po potopení utichla.

V Atlantském ocenu zmizela v pondělí ponorka. Šlo o komerční plavidlo, které slouží k dopravě turistů k vraku slavného Titaniku. Na palubě bylo pět lidí.Zdroj: ČTK

Děláme, co můžeme

Stále není jasné, co se s ponorkou stalo, proč ztratila kontakt s podpůrnou lodí a jak blízko byla k Titaniku, když zmizela. „Právě teď se zaměřujeme na to, abychom do oblasti dostali co nejvíce pomoci,“ řekl na tiskové konferenci kontradmirál John Mauger z americké pobřežní stráže.

Podle něj není možné, aby členové posádky opustili ponorku jen svépomocí. V útěku jim brání šrouby, které plavidlo utěsňují zvenčí. „Děláme vše, co můžeme, abychom ponorku a její posádku našli,“ snažil se uklidnit veřejnost námořník.

Ze záběrů se tají dech. Britská ponorka se před 81 lety ztratila, teď ji našli

Na palubě ztraceného stroje jsou bývalý velitel francouzského námořnictva, hloubkový potápěč a pilot ponorek Paul Henry Nargeolet, britský miliardář Hamish Harding a pákistánský podnikatel Shahzada Dawood a jeho syn Suleman. Posledním členem je výkonný ředitel OceanGate Stockton Rush.

Harding se ještě před výletem na svém Instagramu svěřil, že mise bude pravděpodobně první a jedinou misí s lidskou posádkou k Titaniku v roce 2023.

Komplikovaná záchrana

Nalezení ponorky je podle portálu CNN jen prvním a zdaleka ne tím nejtěžším krokem celé pátrací mise. Osvobození posádky může být ještě tvrdším oříškem. Záchranná plavidla jsou totiž omezena hloubkou, v jaké se bude nalezená ponorka nacházet.

Ponorky amerického námořnictva se kvůli vysokému tlaku vody nemohou ponořit na dno oceánu. Specializované záchranné ponorky pak mohou provádět záchranu pouze v hloubkách do dvou tisíc stop (převodem 607 metrů). Vrak známé lodi přitom leží 3800 metrů pod hladinou Atlantiku.

Prohlídka Titaniku z ponorky Titan:

Zdroj: Youtube

Nejlepším scénářem by podle výzkumníka oceánů ve Stockholm Resilience Centre Roberta Blasiaka bylo nalezení ponorky na hladině moře jedním z prolétajících letadel.

„Musíme doufat, že již dosáhla hladiny. Pobřežní hlídka se ale připravuje i na horší scénář s využitím sonických bójí, které jsou schopny detekovat zvuk ve vodním sloupci v případě, že je ponorka ještě hluboko ve vodě,“ citoval vědce portál Sky News.

Výprava za pět milionů

Ponorka Titan, vyrobená z uhlíkových vláken a titanu, je jediným plavidlem soukromé americké společnosti OceanGate Expeditions, které je schopno dostatečně hlubokého ponoru, aby se dostalo až k troskám Titaniku. Běžně vyplouvá ze St. John's na Newfoundlandu a každý ponor k vraku, včetně sestupu i výstupu, trvá asi osm hodin.

Titan má na rozdíl od jiných ponorek omezené energetické rezervy, a právě proto potřebuje mateřskou loď, která ji může spustit do moře a zase vyzvednout. Celá výprava měla trvat osm dní a nocí a vstupenka na jednoho člověka vyšla na 250 tisíc dolarů (v přepočtu téměř 5,5 milionu korun).

Titanic, jak ho lidé neznají. Vědci zveřejnili utajované video z roku 1986

Od roku 2021 přepravila OceanGate Expeditions se sídlem na Bahamách k vraku asi šedesát platících zákazníků a patnáct až dvacet vědců. „Byl to nápad výzkumníků a bohatých lidí. Je to způsob, jak spojit ty, kteří chtějí zažít dobrodružství, s výzkumníky, kteří na svůj průzkum nemají k dispozici ani finance, ani ponorku,“ řekl podle listu The Gardian zakladatel OceanGate ředitel Rush.