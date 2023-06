Pobřežní stráž USA ve čtvrtek večer informovala, že ztracená ponorka směřující k Titaniku v Atlantickém oceánu implodovala, což si vyžádalo pět lidských životů posádky. Experti vysvětlili, co imploze znamená a z jakých příčin k ní mohlo dojít.

V Atlantickém oceánu zmizela v pondělí ponorka. Šlo o komerční plavidlo, které slouží k dopravě turistů k vraku slavného Titaniku. Na palubě bylo pět lidí. | Foto: ČTK

Ve čtvrtek večer obletěla svět zpráva, že ztracená ponorka Titan společnosti OceanGate v Atlantickém oceánu implodovala. Co však imploze ponorky znamená?

Jedná se o to, že se plavidlo zhroutí do vlastního objemu následkem obrovského vnějšího tlaku. „Vnitřek objektu lze prakticky považovat za prázdný, zatímco tlak vlny, která prorazí trup, je čtyřistakrát větší,“ vysvětlil pro ABC News profesor Stefano Brizzolara z Centra pro námořní robotiku univerzity Virginia Tech. Dodal, že to způsobí prudké proudění vody z vnější strany do jeho vnitřku, a to rychlostí až tisíc kilometrů za hodinu.

Bývalá námořní důstojnice a profesorka na Floridské mezinárodní univerzitě Aileen Maria Martyová pro CNN sdělila, že katastrofická imploze proběhne během pouhého zlomku milisekundy. „Vše se zhroutilo dřív, než si posádka uvnitř uvědomila, že nastal problém,“ řekla. Podle ní je tak smrt tímto způsobem bezbolestná.

Soudní inženýr Bart Kemper implozi přirovnal k prasknutí balónku. „Když do něj píchnete jehlou, je okamžitě pryč. Podobně může dopadnout tlaková nádoba, na níž je vyvinutý obří vnější tlak, a ta ztratí svou integritu,“ vysvětlil pro ABC News.

Jak imploze vznikla?

Podle odborníka na ponorky Erica Fusila z univerzity v australském Adelaide implozi nejspíš způsobilo zatopení nebo porucha tlaku v plavidlu. Problémem mohla být i samotná konstrukce objektu. Trup vznikl z kombinace titanu a kompozitního materiálu z uhlíkových vláken. „Titanový tlakový plášť je velmi pružný - dokáže se rozdrtit a poté obnovit svůj původní tvar. Jenže uhlíková vlákna jsou velmi tuhá,“ uvedl pro ABC News. Dodal, že se jednalo o experimentální technologii, ale v tuto chvíli se nedá s jistotou říct, že příčinou byla nevhodná konstrukce.

Už v roce 2018 odborníci na ponorky varovali společnost OceanGate, která Titan provozovala, že bez průmyslového dohledu vystavuje plavidlo možnému katastrofickému selhání.

Za upozornění na problémy vyhazov

Ve stejné době na potenciální bezpečnostní problémy upozornil i bývalý ředitel námořních operací společnosti OceanGate David Lochridge. Toho poté propustili, což nakonec vyeskalovalo v soudní spor. Podle stanice NPR Lochridge vyjádřil obavy, že firma řádně netestuje trup plavidla vytvořený z uhlíkových vláken.

Taky chtěl prosadit, aby ponorku zkontrolovala a certifikovala klasifikační agentura. Když se však obrátil na výkonné vedení, to jeho připomínky ignorovalo. Rozhodl se tedy sepsat zprávu s nabízenými řešeními problémů. V soudních dokumentech se uvedí, že den po jejím předložení si ho pozvali různí inženýři a vedoucí pracovníci personálního oddělení, kteří mu sdělili svá stanoviska. „Když jim však zopakoval své obavy, požádali ho, aby si do deseti minut vyklidil svůj stůl a opustil prostory firmy,“ znělo v žalobě.

OceanGate v právních spisech napsala, že se spoléhala na akustické testy, které měly být vhodnější k odhalení bezpečnostních problémů, a obvinila bývalého ředitele z porušení smlouvy. „Uvedla, že Lochridge není expert, naopak přijala ujištění hlavního inženýra, že testy jsou dostatečné,“ řekl Walter Wuthmann z rozhlasové stanice WBUR s odkazem na soudní dokumenty.

Kdy a kde k tragédii došlo?

Pobřežní stráž uvedla, že zatím není možné s jistotou říct, kdy imploze nastala. Uvedla, že ji nezaznamenaly sonarové bóje používané pátracími posádkami, což naznačuje, že k ní došlo ještě před jejich příjezdem. Podle informací Wall Street Journal však vojenské námořnictvo zřejmě zachytilo zvuk imploze ponorky pomocí tajného sonaru s dlouhým dosahem nedlouho poté, co v neděli zahájila svůj sestup k vraku Titaniku. Díky tomu pobřežní stráž zúžila místo pátrání.

Taky není jasné, kde nebo v jaké hloubce se Titan při implozi nacházel. Kontakt s posádkou se ztratil po téměř dvou hodinách sestupu k vraku Titaniku do hloubky skoro čtyř tisíc metrů.

Pátrání pokračuje

Americká pobřežní stráž dle CNN pokračuje v pátrání ve snaze vyzvednout, co se dá. Upozornila však, že na mořském dně je neuvěřitelně nelítostné prostředí. Podle odborníků je nepravděpodobné, že by se podařilo najít nějaká těla.