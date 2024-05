Málokdo zapomněl na děsivý incident z loňského června, kdy se Američan Stockton Rush pokusil v ponorce Titan dostat k vraku Titaniku. Plavidlo ale nebylo podle odborníků bezpečné a jejich varování byla na místě. Jakmile totiž dosáhlo určité hloubky, implodovalo. Stejný sen jako Rush má i realitní magnát z Ohia Larry Connor, který se téměř po roce od neštěstí snaží světu dokázat, že se k Titaniku dá ponořit i bezpečně.

Ilustrační foto ponorky Titan od OceanGate. | Foto: ČTK

Miliardáři se nevzdávají snu potopit se až k Titaniku. Realitní magnát Larry Connor z Ohia chce vzít hlubokomořské ponorné plavidlo a ukázat světu, že je to bezpečné. Nový projekt oznámil necelý rok poté, co loni v červnu zemřel obchodník a inženýr Stockton Rush s celou posádkou v ponorce Titan od jeho společnosti OceanGate. Stroj nevydržel tlak v hloubce a implodoval.

Projekt za 20 milionů dolarů Connor spouští s Patrickem Laheyem. Společně plánují postavit ponorku pro dvě osoby a chtějí se s ní ponořit 3,7 kilometru hluboko až ke slavnému vraku. Podvodní plavidlo nazývají Triton 4000/2 Abyssmal Explorer. „Chci lidem na celém světě ukázat, že oceán je sice nesmírně mocný, ale zároveň může být nádherný, příjemný, a pokud na to jdete správným způsobem, může vám změnit život,“ řekl Connor deníku The Wall Street Journal.

O tom, že se jednou potopí k Titaniku, sní Lahey už dlouhé roky. „Patrick nad designem ponorky přemýšlí už víc než deset let. Ještě před pěti lety bychom ji ale nemohli postavit, nebyly na to materiály ani technologie,“ vysvětlil Connor deníku The Independent.

Na prvním místě je bezpečnost

Lahey je spoluzakladatelem společnosti Triton Submarines a uvědomuje si, že bezpečnost je u ponorky na prvním místě. „Cestu k Titaniku by měla zvládnout opakovaně,“ doplnil Connor. Triton je podle stránek společnosti nejhlouběji se potápějící akrylátová ponorka na světě.

Zdroj: Youtube

Connor se na projektu s Laheyem definitivně domluvil pár dní po implozi Titanu. „Víš, co musíme udělat? Musíme postavit lepší ponorku, která se k Titaniku dokáže potápět opakovaně a bezpečně. Musíme světu ukázat, že to dokážeme a že Titan byl nedomyšlený experiment,“ prohlásil tehdy.

Zatím není jasné, kdy se k lodi potopí. Lahey je zkušený potápěč a projektant ponorek, a proto bezpečnost nepodceňuje. Před nehodou Rushe byl také jedním z jeho kritiků, informoval deník New York Post. Vinil ho hlavně z pochybných bezpečnostních standardů.

Co bylo na loňském projektu ponorky Titan špatně

Podle některých odborníků bylo ponorné plavidlo Titan od OceanGate předurčeno k zániku. Mělo tvar, který špatně odolává tlaku v hloubce, velké části byly z levnějšího a méně kvalitního uhlíkového vlákna místo titanu a ředitel společnosti Rush se rozhodl, že plavidlo nepotřebuje běžné bezpečnostní testy. Ponorku navíc zevnitř řídil jen upraveným ovladačem na videohry a posádka byla uvnitř napevno zašroubovaná.

Zdroj: Youtube

Když se proto Rush s dalšími čtyřmi lidmi loni 18. června k Titaniku ponořil, odborníci nebyli překvapení, že ponorka ztratila kontakt s pevninou. Později se ukázalo, že po hodině a 45 minutách implodovala. Zhroutila se do sebe vlivem obrovského vnějšího tlaku. „Vnitřek jde prakticky považovat za prázdný, zatímco vlny, které prorazí trup, jsou čtyřistakrát větší,“ řekl stanici ABC News profesor Stefano Brizzolara. Lidé uvnitř si ani nestihli uvědomit, že je problém. Během milisekundy bylo po všem.

Zdroj: Youtube

O bezpečnosti ponorky se diskutovalo ještě před osudovým ponorem. Několik lidí ze samotného projektu i nezávislí odborníci několikrát vyjádřili obavy ohledně kvality stroje. Rushe ovšem nic z toho nezastavilo a slepě věřil v pevnost levnějších materiálů. Společnost po implozi okamžitě zahájila vyšetřování a pozastavila veškerou činnost. Případ zkoumají dodnes.