Popírání holokaustu je urážlivé, kaje se Zuckerberg po další "facebookové" kauze

Kauza vznikla na základě rozhovoru, který zveřejnil technologický web ReCode. Zuckerberg v něm uvedl, že „popírání holokaustu je příklad kontroverzní dezinformace, kterou by Facebook ze svých stránek neodstranil“. Konspirační teorie jinak údajně na Facebooku své místo mohou mít, je však omezen jejich dosah, takže je vidí menší počet lidí.

„Nemyslím si, že by Facebook měl takové věci mazat. Mám totiž za to, že existují věci, které různí lidé chápou špatně. Podle mě to ale nedělají úmyslně,“ prohlásil Zuckerberg v interview, které s ním pořizovala Kara Swisherová.



Jeden z nejbohatších lidí světa dále uvedl, že je často těžké rozpoznat, jaký byl původní záměr. „Myslím si, že ačkoli některé případy samozřejmě jsou odporné, ve skutečnosti také občas chápu věci špatně, a to i když mluvím veřejně,“ dodal.

Jeho slova okamžitě spustila vlnu rozhořčení na sociálních sítích, mimo jiné i na zmíněném Facebooku. Vyjádřila se k němu i další média, nazlobenost neskrývali bojovníci za lidská práva.

Excuse me Mr. #Zuckerberg & @facebook, but no-one, repeat: NO ONE, posts about #Holocaust denial by accident or because they just oopsies sincerely got the facts wrong. https://t.co/FzRM1SZJkv