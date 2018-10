Střelec u synagogy v Pittsburghu zabil nejméně osm lidí. Policie ho zadržela

Podle americké televize CBS začal u synagogy Stromu života krátce po desáté hodině místního času (14:00 SELČ) střílet útočník vyzbrojený samopalem AK-47. Když na místo dorazili přivolaní strážníci, útočník zahájil palbu i na ně, přičemž tři z nich postřelil.

Po přestřelce s policisty se měl střelec vzdát, jeho tožnost není zatím známá. Podle televizní stanice CBS je zadrženým mužem běloch.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu

K útoku došlo v době sobotní bohoslužby, kdy bylo v synagoze velké množství lidí. Podle stanice KDKA a jejích policejních zdrojů měl střelec během útoku křičet: „Všichni Židé musí zemřít.“

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!