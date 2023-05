Rostoucí aktivita vulkánu v centrálním Mexiku v posledních dnech přerušila provoz na několika letištích i výuku ve školách v desítkách měst ve třech státech. Úřady určily evakuační trasy a místa úkrytů.

Sopka Popocatépetl se po letech probudila k životu. Úřady chystají evakuaci.

El Popo, jak lidé žijící v okolí vulkánu říkají, dlouho spal. Snad i proto nyní v okruhu sto kilometrů kolem něj v centrálním Mexiku žije na 25 milionů lidí. Popocatépetl, což v aztéčtině znamená Dýmající hora, vybuchl v roce 1947 a pak až do devadesátých let zůstával prakticky nečinný. A teď o sobě zase dává vědět.

Jen od neděle do pondělí sopka podle úřadů zaznamenala téměř 1400 minut vysokofrekvenčních záchvěvů, dva výbuchy střední síly a pět výtrysků vodní páry, vulkanických plynů a popela. Právě zvýšená aktivita vyvolala přípravy evakuací, informoval Wall Street Journal (WSJ).

Sopka Popocatépetl se probouzí:

Sopka zasáhla do života i lidem v jednom z městeček ve venkovské krajině sedmdesát kilometrů jihovýchodně od mexické metropole. „Na okraji města daleko od ruchu dopravy se v pondělí ozývalo z Popocatépetlu občasné vzdálené hřmění, podobné zvuku naprázdno běžícího motoru. Snesl se oblak velmi jemného prachu, poněkud snížil viditelnost a pokryl přední skla aut,“ hlásil z místa reportér agentury AP.

„V noci je to slyšet víc. A taky vidíte záři z kráteru. Včera několikrát vyhasla a pak se zase rozsvítila,“ řekla agentuře devětatřicetiletá Violette Fuentesová, která žije s manželem a dvěma dětmi na okraji Santiaga Xalitzintla nedaleko sopky. Dodala, že ji ten pohled zneklidňoval. „Vidíte totiž, že sopka už nechce být v pohodě,“ podotkla. Rodině dělalo starost, co udělá padající popel s úrodou. Obilí na poli jejího tchána už bylo popelem celé pokryté.

Někteří lidé teď vzhlíží k hoře s úzkostí v očích. „Máme obavy, především kvůli dětem, protože nevíte, jestli přijde obrovský výbuch nebo jen nějaký malý,“ vysvětlila pro AP sedmadvacetiletá Claudia de la Cruzová, která má děti ve věku tři a pět let. Zavzpomínala, že horu viděla zářit poprvé jako malé děvče a že lidé měli tehdy jen velmi málo informací. Nyní věří, že s mobilem v ruce budou v reálném čase vědět, co se děje.

„I tak ale budu čekat, ostatně jako celý život, zda se ozve skutečné varování před bezprostředním nebezpečím - naléhavé vyzvánění kostelních zvonů. Když se ozvaly v pondělí, bylo to zatím jen cvičení,“ vylíčila AP atmosféru v městě pod sopkou.

Co by mohla způsobit erupce Popocatépetlu?

Podle reportéra nebylo vidět žádnou paniku, ale lidé měli obavy, že se budou muset evakuovat a zanechat bez dohledu své domy i zvířata. Úřady varovaly, aby lidé nevstupovali od oblasti dvanácti kilometrů kolem vrcholu.

Dva starší obyvatelé, devětašedesátiletý Florenio de Olarte a o tři roky starší Plácida de Aquinová, vzpomínali, že se před lety museli ze svého domu v centru městečka dvakrát evakuovat. „Pokaždé jste viděli, že se sopka přímo rozsvítila a chrlila kamení,“ řekl Olarte.

Jedno z jejich dětí už chce, aby za ním přijeli do hlavního města, ale oni nechtějí odjet, dokud jim to úřady nenařídí. „Máme krocany, prase a oslíka a nechceme je tady nechat samotné. Zatím je tu spousta kouřových oblaků, hřmění a třesou se stěny kráteru. Nic víc se ale zatím neděje,“ řekla Aquinová.

Přerušené lety, zavřené školy

Kvůli spadu sopečného popela se několikrát přerušil provoz nebo byly zpožděné lety na mezinárodním letišti Benita Juáreze v hlavním městě Mexika, úřady také uzavřely školy v asi čtyřiceti městech ve státě Puebla, pěti ve státě Mexiko a sedm v Tlaxcala a převedly žáky a studenty na distanční výuku, informovala CNN.

Pro výstrahy před sopečnou aktivitou používají mexické úřady semaforový systém. Celostátní koordinátorka civilní obrany Laura Velázquezová podle AP uvedla, že semafor zůstává na žluté, ale stoupl do třetí fáze. „Stále ještě ale nevzniká ohrožení obyvatelstva,“ sdělila.

V této fázi sopka s rostoucí intenzitou vybuchuje, vrhá do vzduchu žhnoucí kamení a do úbočí stéká pyroklastický proud, což je rychle tekoucí a velmi horká směs zkapalněných žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela. Kvůli své vysoké rychlosti a teplotě od sta do tisíce stupňů představuje proud největší ohrožení pro okolí sopky. I proto úřady zakázaly vstup do pásma dvanácti kilometrů pod vrcholem.

Velázquezová upřesnila, že od loňského září sopka zaznamenala 565 explozí, jen tři ale byly podle ní velké a současná aktivita zatím není nejvyšší v tomto století. „Co se ještě stane, nevíme. Jsme ale připraveni na všechny možnosti,“ konstatovala.

Sopka Etna se probudila, erupci zachytily kamery: Popel pokryl auta, zrušil lety

WSJ připomněl, že po zhruba sedmdesáti letech klidu Popocatépetl vybuchl v prosinci 1994. Období zvýšené sopečné aktivity následovala v letech 1996 a 1997. V roce 2000 si erupce El Popo vynutila evakuaci asi padesáti tisíc lidí z okolí. Pohotovosti stupně žlutá 3 nastaly v letech 2012, 2013 a 2019. Další erupce mohou vyvolat podobné evakuace, narušit letový provoz a přepravu zboží, upozornil americký list.

Shodou okolností také na konci uplynulého týdne o sobě dala vědět jedna z nejslavnějšího evropských sopek, sicilská Etna. Kvůli popelu z erupcí muselo v neděli přerušit provoz letiště v Katánii.

Výbuchy islandské sopky Eyjafjallajökull vyvrhly v dubnu 2010 obrovská mračna sopečného popela a způsobily tehdy největší přerušení civilního leteckého provozu od druhé světové války.