Vězeňská služba státu Alabama v pátek popravila za vraždu odsouzeného Kennetha Smitha. Použila k tomu metodu označovanou jako dusíková hypoxie (nedostatek kyslíku), která k tomuto účelu ještě nikdy nebyla použita. Alabama tento způsob popravy prosazuje jako humánnější alternativu ke smrtícím injekcím, podle kritiků je však krutá a experimentální, napsala agentura AP.

Osmapadesátiletého Smitha úřady prohlásily za mrtvého ve věznici v Alabamě ve čtvrtek 20:25 místního času (pátek 3:25 SEČ). Popraven byl pomocí masky, do které je pumpován čistý dusík. Bylo to poprvé od zavedení smrtící injekce v roce 1982, co byla ve Spojených státech použita nová metoda popravy. Tento způsob byl ale dříve ozkoušen v Evropě při asistovaných sebevraždách.

Akt podle AP trval přibližně 22 minut, přičemž několik minut z toho se zdálo, že byl Smith při vědomí. Nejméně dvě minuty se podle pozorovatelů na nosítkách třásl a zmítal, přičemž se někdy vzpínal v poutech. Následovalo několik minut, kdy Smith ztěžka dýchal, načež nádechy a výdechy ustaly.

Úřady v Alabamě dříve uvedly, že Smith by měl podle očekávání upadnout do bezvědomí během necelé minuty a krátce nato zemřít.

Odsouzený muž před popravou promluvil o svých posledních myšlenkách a pocitech:

„Zdá se, že Smith zadržoval dech tak dlouho, jak jen mohl,“ uvedl podle agentury Reuters na tiskové konferenci po popravě John Hamm, alabamský komisař zodpovědný za nápravná zařízení. „Trochu se vzpínal proti poutům, ale jde o bezděčný pohyb, a dýchal v agonii. To jsme vše očekávali,“ dodal komisař.

Smith byl jedním ze dvou mužů, kteří byli v roce 1989 odsouzeni za vraždu manželky kazatele Elizabeth Sennettové, která byla ubodána a ubitá k smrti při nájemné vraždě za 1000 dolarů (zhruba 23 tisíc korun). Za svůj čin měl být Smith usmrcen pomocí injekce v roce 2022. Popravčí tým mu ale tehdy nedokázal zavést infuzi dříve, než vypršel soudní pokyn k jeho popravě. Dnes byl popraven pomocí masky, do které bude pumpován čistý dusík.

Smithovi advokáti se na poslední chvíli snažili popravě zabránit argumenty, že nová metoda dělá z vězně pokusný objekt. Federální soudy ale jejich snahu zamítly a verdikt v noci na čtvrtek potvrdil nejvyšší soud.