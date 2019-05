„První dny byly kouzelné, je to něco úžasného. Mám dva nejlepší muže na světě, takže jsem opravdu šťastná,“ řekla novinářům čerstvá matka. „Je to skvělé, rodičovství je nádherné,“ dodal princ Harry. „Je to teprve dva a půl dne, ale jsme z našeho vlastního uzlíčku radosti naprosto vzrušení.“

Z návštěvy u královny Alžběty později pár na instagramu zveřejnil fotografii, u které zároveň oznámil jméno prvorozeného potomka. Chlapec se jmenuje Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Vévodkyně Meghan původně doufala v domácí porod, ten jí však lékaři nedoporučili. V neděli večer byla proto v utajené převezena do nemocnice, kam ji kromě prince Harryho a ochranky ze Scotland Yardu doprovodila i její matka Doria.

