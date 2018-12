Poprvé od II. světové války. Japonsko se vrací k letadlovým lodím

Japonsko je připraveno znovu zařadit do své výzbroje letadlové lodě. Stalo by se tak poprvé od skončení druhé světové války. Vyplývá to z nového desetiletého plánu obrany, který v úterý schválila japonská vláda. Země vycházejícího slunce plánuje pro své letadlové lodě koupit od Spojených států 42 letadel F-35B Lightning II se zkráceným vzletem a vertikálním přistáním. Informovala o tom televize CNN.

Na letadlové lodě přestaví Japonsko dva vrtulníkové nosiče třídy Izumo. JS Izumo a JS Kaga jsou se svou délkou 244 metrů a výtlakem 27 tisíc tun v současnosti největšími plavidly v japonské flotile. „Vzhledem k drasticky se měnícímu bezpečnostnímu prostředí v okolí Japonska přijme vláda veškerá možná opatření, aby zajistila ochranu životů a majetku japonského lidu," řekl šéf kabinetu Jošihide Suga. „Přehodnocení nové obranné doktríny je nesmírně významné, abychom ukázali japonskému lidu a světu, co je opravdu nezbytné pro naši ochranu," dodal. Nová doktrína zmiňuje jako subjekty s masivními vojenskými schopnostmi, se kterými musí Japonsko počítat, Čínu, Severní Koreu a Rusko, ale také Spojené státy a NATO. Lodě japonského námořnictva Izumo a Kaga, které vstoupily do služby teprve před několika lety, byly původně určeny pro boj s ponorkami. Jejich možné přestavění na letadlové lodě přitom již při jejich spuštění na vodu naznačovala průběžná paluba a nástavba s můstkem na pravé straně. V rámci přestavby jim musí být především zesílena paluba, aby se přizpůsobily těžším F-35Bs a teplu z trysek při vertikálním přistávání. Kromě toho zvýšila japonská vláda objednávku letounů F-35A, které startují a přistávají na konvenčních drahách na 105 kusů. Z nich je již 42 ve službě nebo bylo součástí starších objednávek. Tato letadla nahradí stárnoucí stíhací letoun F-15J japonské letecké síly sebeobrany. Dodávky mají být rozloženy do deseti let, ale 27 letadel F-35A a 18 strojů F-35B má být dodáno již v příštích pěti letech. Celkové výdaje na obranu Japonska mají v následující pětiletce dosáhnout 282,4 miliardy dolarů (6,4 bilionu korun). To kromě dodávek letadel zahrnuje i přestavbu obou letadlových lodí, vybudování kybernetické obrany a část rozpočtu půjde i na námořní transport. Obranné síly se mění na útočné Pořízení letadlových lodí je však i předmětem silné kritiky. Odpůrci argumentují, že letadlová loď je útočnou zbraní a jako taková je v rozporu s japonskou pacifistickou ústavou, která byla přijata po porážce Japonska v druhé světové válce. Její devátý článek přímo zapovídá, aby Japonsko vydržovalo svou armádu. To je také důvod, proč má pouze sebeobranné síly. Citlivě to vnímá zejména Čína, která byla za druhé světové války z velké části okupována Japonci. Když se minulý měsíc objevily první zprávy o chystaném kroku, vyzval Peking Tokio k opatrnosti. Státem řízený deník Global Times napsal, že přestavba lodí třídy Izumo a nákup letounů F-35B „v podstatě změní povahu válečných lodí z defenzivních na útočné". „Japonsko nesmí zapomenout na svou neslavnou historii země, která provedla invaze do zemí a regionů v asijsko-pacifické oblasti během druhé světové války," píše se dále v článku.

Autor: Pavel Škopek