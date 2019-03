„Muž vystřelil na obyvatele domu šíp, který prostřelil jeho mobilní telefon. Ten přitom oběť udeřil do brady a způsobil jí drobné poranění, které nevyžadovalo lékařské ošetření,“ uvedla policie Nového Jižního Walesu.

Policie devětatřicetiletého střelce z luku, který se s obětí znal, zadržela na místě činu. Útočník byl obviněn z napadení a poškození majetku. Příští měsíc se ze svého činu bude zodpovídat před soudem.

