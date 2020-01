"Lze to udělat například na úrovni prohlížečů. Lze se dohodnout, aby už v základní konfiguraci zablokovaly přístup k některým obsahům. Odblokovat by jej bylo možné speciálním klíčem, který budeme vytvářet a zpřístupníme," prohlásil ministr pro digitalizaci Marek Zagórski v rozhlasové stanici RMF FM.

"Hledáme takové řešení, aby bylo účinné. Není to úplně nemožné. Je to možné," přesvědčoval ministr. Na otázku, zda existuje nějaká země, které se už něco takového povedlo, Zagórski připustil, že tak komplexně se to ještě nepovedlo.

"To ministr digitalizace ještě neslyšel o VPN?" pozastavil se jeden z uživatelů v narážce na virtuální soukromé sítě (VPN), jejichž pomocí lze změnit polohu IP adresy. "To se nesmí stát! Pobouřených je nás víc a společně svrhneme tuto vládu!" apeloval další diskutující.

Spiknutí vlády a pornoprůmyslu?

"Nelze zablokovat lidem svobodu! Říkáme dost!" dodal uživatel Walter a navrhl, aby se ve Varšavě rychle sešel "milion přívrženců svobody". "Každý přece ví, že regulace zvyšuje poptávku," usoudil uživatel s přezdívkou Stanislaw B., který v temném pozadí vytušil spiknutí vlády a pornoprůmyslu.

Časopis Wprost připomněl, že jen na server Pornhub, který zveřejňuje údaje o své sledovanosti, se Poláci a Polky dívají v tak hojném počtu, že se pro server taky stali statistickou kategorií. A před časem se v soutěži portálu "o porno zdarma" objevil i název východopolského městečka Kock, údajně ve středověku psaného Cock, tedy jako často používaný výraz pro mužské přirození v pornofilmech s anglicky hovořícími herci.

Dvojsmyslné názvy jiných polských obcí, například Tumidaj, Cyców či Szparki (škvírky), se v globálním pornu zdají být bez šancí.