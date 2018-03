Pornoherečka chce mluvit o vztahu s Trumpem. Napadla platnost dohody

Nyní 38 letá Cliffordová smlouvu napadla u soudu v Los Angeles. Podle jejího právníka je neplatná, jelikož na ni chybí Trumpův podpis. Informovala o tom agentura Reuters. Právník pornoherečky zveřejnil tweet, ve kterém zdůrazňuje absenci Trumpova podpisu.

Cliffordová smlouvu s Trumpem podepsala 20. října 2016, měsíc před prezidentskými volbami. Trump jí měl za smlouvu údajně zaplatit 130 tisíc dolarů.

Trump dlouhodobě popírá, že měl s pornoherečkou jakýkoliv poměr. Jejich vztah měl údajně trvat od léta 2006, kdy se potkali na golfovém turnaji v Lake Tahoe. Trump byl navíc v té době ženatý s Melanií.

Jedna z komerčně nejúspěšnějších pornohereček si zahrála bezmála ve 150 pornografických filmech.

V roce 2009 oznámila, že zkusí kandidovat do Senátu ve svém domovském státě Louisiana, ale o dva měsíce později byla zatčena a stíhána pro domácí násilí. Soudila se i se svým bývalým manželem Michaelem Mosny.

Bílý dům situaci zatím nekomentoval.

Hmm…a notary notarized this document without ALL parties signing it not to mention that Trumps attorney Cohen initialed for #Trump aka #DavidDennison yet NO TRUMP signatures. Looks like a null & void agreement where all parties have not agreed to terms listed. No POA exhibit. pic.twitter.com/Zfaw73kokD