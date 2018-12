Stephanie Cliffordová, která používá umělecké jméno Stormy, spor s Trumpem v říjnu prohrála, pak se ale s prezidentem před soudem přela o výši právních výloh.

Trumpovi právníci žádali 389 tisíc dolarů, obhájce hvězdy lechtivých filmů Michael Avenatti ale tuto částku označil za přemrštěnou a náklady odhadl maximálně na 25 tisíc dolarů. Soud se nicméně přiklonil na Trumpovu stranu a nařídil pornoherečce, aby prezidentovi zaplatila 292 052 dolarů (6,7 milionu korun).

"Naprosté vítězství prezidenta a naprostá porážka Stormy Daniels," okomentoval případ Trumpův právní zástupce Charles Harder. Avenatti se naopak význam verdiktu pokusil snížit tvrzením, že představuje pouze zlomek v celém případu, který Stormy proti Trumpovi vede. Avenatti se už dříve proti říjnovému rozsudku odvolal, zda tak učiní i proti výši nákladů, zatím není jasné.

Stormy tvrdí, že se ženatým Trumpem v roce 2006 prožila románek a že jí kvůli tomu o pět let později jakýsi muž vyhrožoval. Na webu letos zveřejnila identikit, tedy přibližný portrét onoho muže, a nabídla sto tisíc dolarů tomu, kdo pomůže s jeho vypátráním.

