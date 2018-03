Pornohvězda žalující Trumpa čelí hrozbě fyzického násilí, tvrdí její právník

Právník zastupující pornoherečku Stephanii Cliffordovou alias Stormy Daniels, která se pokouší u soudu zneplatnit údajnou smlouvu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, v pátek prohlásil, že jeho klientka čelí fyzickým hrozbám.

"Mé klientce bylo fyzicky vyhrožováno, ať mlčí o tom, co ví o Donaldu Trumpovi," prohlásil v show novináře Chrise Cuoma "New Day" v televizi CNN advokát Michael Avenatti. Dodal, že další podrobnosti odhalí sama Cliffordová v šedesátiminutovém rozhovoru, který by měl být odvysílán do konce března.

"Bude schopná poskytnout velmi konkrétní informace o tom, co se stalo," tvrdí Avenatti. Otázku, zda pornoherečce vyhrožoval někdo z prezidentova okolí či naopak někdo úplně jiný, ponechal bez odpovědi.

Nyní osmatřicetiletá Cliffordová napadla minulý týden u soudu v Los Angeles údajnou smlouvu s Donaldem Trumpem, v níž se měla zavázat, že se nepokusí budoucího amerického prezidenta diskreditovat. Podle Cliffordové je tato dohoda neplatná, protože na ní chybí Trumpův podpis.

Pornohvězda ji měla uzavřít těsně před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 s Trumpovým osobním právníkem Michaelem Cohenem, který jí zaplatil 130 tisíc dolarů za mlčení o sexuálním poměru s Trumpem, který spolu měli udržovat v roce 2006. Jak Cohen, tak Bílý dům tvrzení Cliffordové odmítli.