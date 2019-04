Ukrajince čeká v neděli doslova volba „zajíce v pytli“. Velký favorit finále prezidentských voleb Volodymyr Zelenskyj se totiž vyhýbá televiznímu duelu s prezidentem Petrem Porošenkem.

Zatím prezidenta jen hrál v televizním seriálu. I to ukrajinskému herci a baviči Volodymyru Zelenskému stačilo k tomu, aby se dostal do druhého kola ukrajinských prezidentských voleb, a šel do něj dokonce jako velký favorit.