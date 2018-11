Porošenko chce kvůli incidentům na moři vyhlásit na Ukrajině stanné právo

Ukrajinský parlament v pondělí rozhodne, zda bude v zemi vyhlášeno stanné právo. Příslušný návrh zákona předloží prezident Petro Porošenko kvůli incidentům mezi ruskými a ukrajinskými vojenskými loděmi v Kerčském průlivu. Poslanci se na mimořádné schůzi sejdou v pondělí v podvečer.

Vyhlášení stanného práva by podle Porošenka neznamenalo omezení občanských práv a svobod ani plnou mobilizaci. Zálohy by nicméně měly být připraveny, dodal ukrajinský prezident podle agentury Unian na zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany. Ta podpořila zavedení stanného práva na 60 dní.

Porošenko očekává, že parlament návrh na vyhlášení stanného práva schválí. Poslanci se na mimořádné schůzi sejdou v 17:00 SEČ. "Pro naši zemi to byla těžká noc a další zkoušky jsou před námi,“ napsalo na twitteru ukrajinské ministerstvo vnitra.

Шановні українці! ??️



Для нашої країни була важка ніч і багато випробувань ще попереду! Все, що ми можемо зробити для України - кожен гідно виконувати свою роботу.

Україна переможе!



Бажаємо успіхів нашим хлопцям на фронті і витримки захопленим морякам. pic.twitter.com/aiRSpoUWkG — МВС України (@MVS_UA) 26. listopadu 2018

Agentura Unian připomněla, že stanné právo na Ukrajině může být zavedeno v případě ozbrojeného útoku nebo hrozby agrese a ohrožení nezávislosti nebo územní celistvosti státu. Úřadům, armádě nebo místním správám dává zvláštní pravomoci a může vést k omezení ústavních práv a svobod občanů.

Porošenko také řekl, že by měl o situaci v Černém moři, kde ruské speciální jednotky v neděli u poloostrova Krym zabavily tři ukrajinské lodě, jednat s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s představiteli zemí Evropské unie.

Podle zpravodajského webu BBC protestovalo v neděli večer před ruským velvyslanectvím v Kyjevě asi 150 lidí, přičemž došlo k zapálení „nejméně jednoho“ vozidla ambasády. „Sešli jsme se tu, abychom vyjádřili naši nespokojenost s ruskými činy. Jsme velmi naštvaní. Už dávno jsme s touto zemí měli přerušit veškeré diplomatické styky,“ řekl agentuře Reuters jeden z demonstrantů.

Polské ministerstvo zahraničí vydalo v neděli večer prohlášení, v němž počínání Ruska odsoudilo. „Eskalace napětí má příčiny v dlouhodobém porušování základních zásad mezinárodního práva ze strany Ruska, včetně narušení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny,“ píše se v něm mimo jiné.

Děním v Kerčském průlivu se v pondělí bude zabývat i české ministerstvo zahraničí. „Musíme probrat způsob, jak na to zareagovat. To, co se tam stalo, je znepokojivé,“ řekl Deníku N ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Střelba na ukrajinské lodě

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zabavily v Černém moři tři jeho lodě, přičemž při incidentu utrpělo zranění několik členů ukrajinské posádky. Ukrajinci obvinili Rusy, že na jejich lodě stříleli.

Ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž, později potvrdila, že ruské jednotky ukrajinská plavidla u poloostrova Krym zadržely. Informovala, že k jejich zastavení použila zbraně, přičemž byli zraněni tři příslušníci ukrajinského námořnictva. Jejich zdravotní stav prý není vážný. Zadrženými loděmi jsou ukrajinské dělové čluny Berďansk a Nikopol a remorkér Jany Krapu, informovalo ukrajinské velvyslanectví v Praze.

Podle náčelníka ukrajinského generálního štábu Viktora Muženka bylo na třech ukrajinských lodí dohromady 23 námořníků a velení o nich nemá žádné zprávy. „Nic o nich nevíme, máme jen informaci o šesti zraněných, dva z nich byli zraněni vážně,“ řekl Muženko podle agentury Unian na zasedání bezpečnostní rady státu.

Rusko v Kerčském průlivu postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym, otevřen byl letos v květnu. Podle stížností ukrajinské strany omezuje svobodnou plavbu z Černého do Azovského moře.