„Po návratu do ČR je nutný test na covid-19,“ uvádí české ministerstvo zahraničí. „Občanům Portugalska zatím není povolen vstup do ČR,“ dodává ministerstvo. Portugalsko přitom podle většiny měřítek zvládá koronakrizi poměrně dobře. Rozhodně lépe než Španělsko, Itálie, nebo Francie, kam přitom mohou Češi už cestovat bez omezení. V zemi je evidováno 37 000 případů a asi tisíc pět set na virus zemřelo.

V počtu nakažených na milion obyvatel řadí Portugalsko na sedmnácté místo v Evropě, v počtu úmrtí na počet obyvatel patnácté. „Situace v Portugalsku není dramatická,“ uvedl pro Deník český velvyslanec v Lisabonu Petr Šelepa.

Víc testů, víc nákazy

To, co rozhodlo o tom, že Portugalsko spadlo znovu do „červené zóny“, je denní nárůst evidovaných případů nákazy koronavirem, kterých je podle pondělních statistik 346 za den. Portugalský premiér António Costa však vysvětluje nárůst výrazným zvýšením počtu prováděných testů.

Portugalské zdravotnictví přitom epidemii zvládá, pro nemocné je dost lůžek, a to i pro těžké případy na jednotkách intenzivní péče. Portugalsko je v počtu úmrtí na milion obyvatel na tom nyní šestkrát lépe než třeba sousední Španělsko.

Drtivá většina nově nakažených připadá na Lisabon, v turistických regionech na jihu, na Madeiře, nebo na Azorách se koronavirus šíří zcela minimálně.

Portugalsko nelze vinit ani z laxního zavádění epidemiologických opatření, i když začátek byl poměrně pomalý. „Český příklad s rouškami tu hodně rezonoval,“ uvádí velvyslanec Šelepa. Zatímco české ministerstvo zdravotnictví dalo nyní Portugalsku červenou stopku, v zemi samotné proběhla včera další velká vlna uvolňování, když se otevřela i největší nákupní centra.

Otevřeny, byť jen s přikázanou poloviční kapacitou jsou i restaurace. Portugalci už také chodí na pláže, které se ale po naplnění přikázané bezpečné kapacity pomocí „semaforu“ uzavírají. Na to, aby pláže nebyly přeplněné, dohlíží speciální „plážové“ hlídky policie.

Do Portugalska je zatím pouze omezené letecké spojení. Portugalská letecká společnost TAP předpokládá obnovení přímých letů z Prahy počátkem července.