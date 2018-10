Porušení slibu? Demontáž raketové střelnice v KLDR ustala, ukazují snímky

„Satelitní snímky ukazují, že i přes formální závazky uvedené v Pchjongjanské deklaraci nedošlo od 3. srpna k žádné další aktivitě. Ani na vertikálním stanovišti pro testování motorů, ani na odpalovací rampě,” uvádí na svých stránkách organizace 38 North.

"Při provádění demontážních činností byly na místě viděny nákladní vozy. Poslední vozidla byla viděna 16. srpna, kdy bylo přítomno sedm nákladních automobilů a přívěsů. Je sice možné, že vozy se zde pohybovaly a družice je zrovna v tu chvíli nezachytily. Nicméně v období od 27. srpna až 27. září zde nedošlo k žádnému dalšímu pohybu," uvádí skupina. Zmiňuje i konstrukce na testování raket, které zůstaly nedotčeny.

Podle skupiny může být přerušení aktivity zapříčiněno například tím, že Severní Korea možná čeká na sestavení mezinárodního týmu pozorovatelů, nebo na výsledky nadcházející návštěvy amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. Ten odcestuje do Pchjongjangu v sobotu a na programu je i setkání se severokorejským vůdcem.

