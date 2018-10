Feustel je zpět na Zemi. Na ISS řešil skandál s dírou, vyfotil z kosmu Česko

Trojice astronautů strávila ve vesmíru přesně 197 dní, během nichž, jak spočítal server Spaceflight Now, 3152krát obkroužili Zemi a urazili vzdálenost 134 milionů kilometrů. Během této doby podnikli čtyři procházky do volného prostoru, ale museli také řešit problém s únikem kyslíku dírou v trupu lodi Sojuz MS-09.

Přestože únik neohrozil život nikoho z posádky, incident vyvolal mezinárodní skandál. Vyšetřování ukázalo, že se nejedná o trhlinu v trupu způsobenou mikrometeoritem nebo kosmickým smetím, ale někdo díru vyvrtal zevnitř. Ruská kosmická agentura Roskosmos incident označila za úmyslnou sabotáž a obvinila z ní americké astronauty.

„Myslím, že je to trapné a také ponižující, když někdo plýtvá svým časem kvůli spekulacím o tom, že se posádka na něčem takovém podílela,“ komentoval v polovině září ruská obvinění velitel mise Drew Feustel s tím, že astronauti se podle něj ničeho nedopustili.

„Posádka pouze následovala bezpečnostní procedury, našla otvor a utěsnila ho. Tím jsme zajistili další provoz na vesmírné stanici i to, že posádka zůstane na orbitě a bude pokračovat na ISS ve skvělé práci, kterou děláme,“ zdůraznil.

Pro Feustela to byl již třetí vesmírný let, pro Arnolda a Artěmjeva pak druhý. Celkem již Artěmjev strávil ve vesmíru 366 dní, Feustel 226 dní a Arnold 210 dní. Na palubě ISS v tuto chvíli zůstávají Rus Sergej Prokopjev, Američanka Serena Auňónová Chancellorová a Němec Alexander Gerst.

Na 11. října je plánovaný start kosmické lodi Sojuz MS-10, která na ISS dopraví ruského kosmonauta Alexeje Ovčinina a amerického astronauta Nicka Haguea.

Na palubě Mezinárodní stanice však může být i zábava. Feustel například spolu s dalšími členy posádky sehrál první tenisový zápas ve vesmíru jako součást terénního projektu s americkou tenisovou asociací a nahrál hudební video s kanadskou rockovou kapelou The Tragic Hip.

Jeho pobyt ve vesmíru však poutal pozornost i v České republice, protože Feustelova manželka má po své mamince ze Znojma české předky. Na ISS si Feustel vzal plyšového Krtečka a kopie dvou obrázků z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu vytvořeném nacisty za druhé světové války v Terezíně.

Kromě rozhovoru pro pořad Hyde Park Civilizace však Feustel ve videu odpovídal i na otázky českých dětí v rámci vzdělávacího programu Do kosmu s Krtkem. Pořídil rovněž několik fotografií České republiky z kosmu a zveřejnil je na svém twitteru.

Great #CzechGP race this weekend in the beautiful #CzechRepublic city of #Brno – the mother of my wife @IndiraFeustel grew up in this town & we have many relatives & friends from the region. Wishing @MotoGP teams & riders all the best. Wish we could be there to watch the action… pic.twitter.com/82ZLgaWjtN