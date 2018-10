Posedlost čokoládou může být starší, než se myslelo. Pochází z Amazonie

Čokoláda je jednou z nejoblíbenějších sladkostí, kterou milují mladí a staří. Mnozí si na ní dokonce dokážou vypěstovat závislost. Náš vztah čokoládě však možná začal mnohem dříve, než jsme předpokládali. Nové důkazy, se kterými přišli vědci z kanadské Univerzity Britské Kolumbie, naznačují, že domestikace kakaovníku začala o více než 1500 let dříve - před přibližně 5400 lety v Jižní Americe.

Předchozí archeologické důkazy datovaly počátek používání kakaa před 3900 lety ve Střední Americe, což vedlo k myšlence, že domestikace kakaovníku proběhla právě tady. Genetické důkazy však ukazují, že největší rozmanitost kakaovníku pravého a příbuzných stromů se vyskytuje v rovníkové části Jižní Ameriky.

To vedlo vědce z Univerzity Britské Kolumbie, aby začali hledat archeologické důkazy o domestikaci rostliny právě v této oblasti. „Tato nová studie nám ukazuje, že lidé v horním povodí Amazonky na území dnešního jihovýchodního Ekvádoru, sklízeli a konzumovali kakao, které se zdá být blízkým příbuzným druhu kakaa později používaném v Mexiku. Oni to však dělali o 1500 let dříve,“ řekl Michael Blake, spoluautor studie a profesor antropologie na Univerzitě Britské Kolumbie.

„Kakao konzumovali pravděpodobně v podobě nápoje a používali k tomu propracovanou keramiku. Podobnou té, kterou nacházíme ve Střední Americe a v Mexiku. Vše naznačuje tomu, že se konzumace kakaa šířila na sever přes dnešní Panamu do dalších částí Střední Ameriky,“ dodal.

Stálezelený strom kakaovník pravý byl přitom významnou kulturní plodinou předkolumbovské Mezoameriky, která zahrnovala dnešní střední a jižní Mexiko, Belize, severní část Salvadoru a západ Hondurasu. V podstatě ji ohraničovala severní hranice Aztécké říše a jižní hranice mayského osídlení. Kakaové boby zde byly používány jako platidlo a byly z nich vyráběné čokoládové nápoje konzumované během svátků a náboženských rituálů.

Důkazy jsou nezpochybnitelné

Vědci v rámci nové studie studovali keramické artefakty ze Santa Ana-La Florida v Ekvádoru, která je nejstarší známou lokalitou maysko-chinchipské kultury. Ta zde existovala již před nejméně 5450 lety. Objevili přitom tři linie archeologických důkazů, které potvrzují, že zdejší obyvatelé používali kakao před přibližně 5450-5300 lety.

Jedná se o přítomnost škrobových zrn specifických pro kakaovníky uvnitř hliněných nádob a na úlomcích keramiky, dále pak našli zbytky teobrominu, hořkého alkaloidu, který obsahují semena kakaovníku pravého, ale ne jeho divokých příbuzných. Posledním důkazem jsou fragmenty starověké DNA se sekvencemi, které jsou unikátní pro kakaovník.

Všechny tyto důkazy potvrzují, že zdejší lidé domestikovali kakaovník 1500 let předtím, než bylo kakao poprvé použito ve Střední Americe. Některé keramické artefakty nalezené v Santa Ana-La Florida navíc mají spojení na Tichomořské pobřeží, což podle vědců naznačuje, že obchod se zbožím, včetně kulturně důležitých rostlin, mohl odstartovat cestu kakaa na sever.

„Dnes se všichni do jisté míry spoléháme na potraviny, které vytvořili domorodé národy Ameriky. A jednou z nejoblíbenějších na světě je čokoláda,“ řekl Blake. „Příběh kakaovníku se může opakovat s téměř nekonečným seznamem potravin a materiálů, které dnes svět považuje za samozřejmost, ale jejichž původ málokdy známe a jen vzácně oceňujeme,“ dodal.