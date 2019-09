Volební místnosti se v Drážďanech, Lipsku, Postupimi i v dalších městech a obcích v obou spolkových zemích otevřely v 08:00. Hlasování skončí v 18:00 a hned poté budou známy první odhady výsledků.

Pokud volby dopadnou podle předpokladů, měla by je ve čtyřmilionovém Sasku, které sousední s Českem, vyhrát CDU se ziskem kolem 30 procent hlasů, následovaná AfD s 25 procenty, Levicí s 15, Zelenými s 11, SPD s osmi a liberály (FDP) s pěti procenty.

V Braniborsku, kde žije asi 2,5 milionu lidí, průzkumy počítaly s těsným soubojem SPD a AfD s podporou zhruba 21 procent voličů. Následovat by je měla CDU s přibližně 17 procenty, Levice s 15, Zelení se 14 a FDP s pěti procenty. Do parlamentu mohou na příštích pět let proniknout ještě konzervativní Svobodní voliči (FW).

Čekají se změny

V obou spolkových zemích se po volbách s největší pravděpodobností budou měnit vládní koalice. Jak vláda CDU a SPD v Sasku, tak kabinet SPD a Levice v Braniborsku by měly přijít o většinu v zemském sněmu. V obou zemích by se proto stávající koalice mohla rozrůst o Zelené. Ve hře jsou ale i další varianty.

Dopady dvojice hlasování se dají očekávat i na celoněmecké úrovni, kde by mohly dál zvýšit tlak na už tak oslabenou koalici CDU/CSU a SPD. Jak CDU, tak SPD, které ve volbách v posledních dvou letech prakticky neustále oslabují, totiž předvolební průzkumy předpovídaly nejhorší výsledky v Sasku a Braniborsku od znovusjednocení Německa v roce 1990.

Řada voličů chce dát podle politologů najevo, že nejsou zcela spokojeni s vývojem po pádu komunistické Německé demokratické republiky (NDR), za který podle nich právě CDU a SPD nesou největší zodpovědnost. Alespoň jedna z těchto stran vždy za posledních 29 let vládla na celoněmecké úrovni, Sasko po celou tuto dobu vedl ministerský předseda za CDU, Braniborsko zase premiér z řad SPD. Vedle přetrvávajících rozdílů mezi východem a západem Německa hrála v předvolební kampani velkou roli hlavně témata migrace a ekologie.