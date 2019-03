Dnes poslanci rozhodovali na rozdíl od prvních dvou hlasování jen o samotné dohodě, nikoli o souběžně dojednané politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií. Oddělením obou dokumentů vláda splnila podmínku předsedy sněmovny Johna Bercowa, který odmítl, aby zákonodárci dvakrát hlasovali o stejném návrhu.

Generální prokurátor Geoffrey Cox v úvodu diskuse jménem vlády upozornil, že schválení dohody o podmínkách odchodu země z Evropské unie je poslední šancí, jak zajistit odklad brexitu do 22. května.

V reakci na výsledek dnešního hlasování svolal předseda Evropské rady Donald Tusk na 10. dubna mimořádný summit EU.

Již ve čtvrtek britská média psala, že dokument téměř jistě neprojde a BBC spekulovala o tom, že výsledek bude velmi těsný. Obecně se ale i dnes očekávalo, že Dolní sněmovna dohodu nepodpoří. Odmítavý postoj nezměnili ani opoziční labouristé, ani severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), s jejíž podporou konzervativci menšinově vládnou.

Naopak bývalý britský ministr pro brexit Dominic Raab, který patří k zastáncům jasné odluky od unijních struktur a na protest proti dohodě odstoupil, dnes překvapivě oznámil, že smlouvu nakonec podpoří, protože se mu nezamlouvá představa delšího odkladu odchodu země z EU.

BREAKING: Parliament rejects PM May's Brexit deal for a third time.



Britain is now due to leave the EU in two weeks on April 12.https://t.co/blGAeTCXJL pic.twitter.com/ywKvr2RzU3