Poslední bariéra padá, ženy v Saúdské Arábii konečně mohou za volant

O prosazení novely se výrazně zasloužil i králův syn Mohammed bin Salmán. Ten mimo jiné hodlá Saúdskou Arábii, která často působí jako uzavřená společnost, „alespoň částečně otevřít světu“, jak informuje agentura Reuters.

Samotné zrušení kontroverzního zákazu přivítaly především mocnosti Západu, pro které je tento krok důkazem progrese Saúdů. „Jsme připravené, změní nám to život,“ hlásí Samira al-Ghamdiová, psycholožka z Džiddy, která byla jednou z prvních žen, které řidičským průkazem disponovaly.



Nutno podotknout, že schválení návrhu se neobešlo bez škraloupů. Po celé zemi totiž protestovaly řady aktivistů, někteří dokonce sahali až k fyzickému násilí. Podle dalších odpůrců se jedná pouze a jen o čistou propagandu.

As #SaudiArabia marks women driving & getting behind the wheel, their most prominent women’s rights activists & the women who fought for the right to drive remain behind bars. #FreeSaudiActivists #StandwithSaudiFeminists https://t.co/Qs99iO7woI pic.twitter.com/dnJwbuygOd