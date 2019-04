Poslední návštěva. Prezident Kiska před odchodem z funkce zamíří do Česka

Slovenský prezident Andrej Kiska zamíří na svou poslední cestu před odchodem z funkce do Česka. S prezidentem Milošem Zemanem by se měli sejít v Lánech, řekl Kiska v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Do Čech se chystá také na první návštěvu Kiskova nástupkyně Zuzana Čaputová, která se prezidentského úřadu ujme 15. června.

Kiska v České televizi řekl, že o své poslední prezidentské cestě má jasno. "Bude do Čech. Pokud vím, máme se s panem prezidentem Zemanem sejít v Lánech, tak se velmi těším. Máme některé rozdílné názory, ale to nebrání tomu, abychom na osobní úrovni měli přátelský vztah, takže se těším na to setkání," řekl Kiska. Nový politický hráč. Slovenský prezident Kiska zakládá stranu Přečíst článek › Čaputová již po zvolení řekla, že krátce po inauguraci v polovině června pojede do ČR na první zahraniční návštěvu. Zeman jí poté v dopise pogratuloval a na návštěvu České republiky ji pozval. Čaputová ve druhém kole prezidentské volby porazila Maroše Šefčoviče, kterého Zeman před hlasováním podpořil. Slovenská prezidentská volba Podle Kisky požádal o setkání s českou hlavou státu Šefčovič. Kiska dodal, že Zeman se vyjadřoval ke slovenské prezidentské volbě i v době, kdy před pěti lety proti Kiskovi podpořil Roberta Fica. "V obou případech se ukázalo, že to asi nemá smysl. Myslím, že ani Slováci nemají rádi, když jim někdo něco doporučuje," řekl. Zemanovu podporu Šefčovičovi ale odmítl označit za tzv. polibek smrti. Nesehrála podle něj zvláštní úlohu, maximálně vyvolala otazníky, proč by měli slovenští občané dbát na doporučení ze zahraničí. "Myslím, že polibek smrti mu dala strana, která ho nominovala, strana Směr-sociální demokracie. Toto byl základní polibek smrti," uvedl Kiska. Zeman i Babiš poblahopřáli Čaputové. Její první cesta povede do Česka Přečíst článek ›

Autor: ČTK