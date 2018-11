Poslední bod brexitu vyřešen. Británie se dohodla se Španělskem o Gibraltaru

„Po telefonním hovoru mezi Donaldem Tuskem a Pedrem Sánchezem před několika minutami, jsme blíže zítřejšímu summitu,“ napsal na twitteru Preben Aamann, mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska.

After the phone call between @eucopresident and @sanchezcastejon a few minutes ago we are closer to tomorrow’s #EUCO