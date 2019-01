Italský zvláštní tribunál ve čtvrtek doporučil zahájit soudní proces proti ministrovi vnitra Matteu Salvinimu. Ten loni nenechal vystoupit uprchlíky z lodi na Sicílii. Tribunál tak zamítl předchozí doporučení prokurátorů, kteří chtěli ministra obvinění zprostit. Konečné slovo však bude mít Senát.

Kauza se týká Salviniho rozhodnutí, na jehož základě byla v srpnu na několik dní na moři zadržena loď Diciotti. Plavidlo s více než 170 uprchlíky na palubě nakonec zakotvilo 26. srpna v Katánii. S tím ale Salvini souhlasil až poté, co se migranty uvolily přijmout náboženské instituce, Albánie a Irsko.

„Za to, že jsem zabránil uprchlíkům v nelegálním vstupu do Itálie, mi hrozí tři až patnáct let vězení. Nemám slov. Proto se ptám italského lidu: Mám být i nadále ministrem, který vykonává svá práva a povinnosti, nebo mám požádat ten či onen soud, aby rozhodl o imigrační politice?“ napsal na twitteru Salvini.

Ci riprovano.

Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia.

Non ho parole.

Paura? Zero.

Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli Italiani!#iononmollo #Diciotti

LIVE > https://t.co/4EM0l3Um8g pic.twitter.com/K7TLCyW1ay — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24. ledna 2019

Ten v současnosti čelí obvinění z omezování svobody migrantů a zneužití úřední pravomoci, informoval server britského listu The Independent. Vyšetřování Salviniho rozhodnutí začalo již loni v srpnu, v listopadu ale justice požádala o jeho zastavení. Případu se následně ujal speciální tribunál, který se zabývá kauzami členů vlády.

Právě ten ve čtvrtek dospěl k závěru, že Salvini by měl být souzen.