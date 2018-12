Úřady na Novém Zélandu schválily zákon, na základě kterého byla řeka Whanganui prohlášena za živou bytost. Zasloužil se o to maorský kmen, který za svoji řeku bojoval celých 170 let. Jedná se o první případ v historii lidstva. Informoval o tom server ABC News.

Řeka Whanganui na Novém Zélandu | Foto: ČTK/DPA/Jürgen Schwenkenbecher

Třetí nejdelší řeka Nového Zélandu Whanganui pramení na sopečných svazích v srdci Severního ostrova, odkud se klikatí její 290 kilometrů dlouhá cesta do moře. Stala se tak prvním krajinným prvkem, který úřady prohlásily za legálně živý. Změnou zákona tak novozélandští poslanci přiznali řece nárok bránit vlastní práva.

„Důvod, proč jsme o něco takového usilovali, je ten, že řeku považujeme za našeho předka,“ řekl Gerald Albert, vyjednavač kmene Whanganui. Skončila tak 170 let dlouhá bitva domorodé maorské komunity Iwy, která Whanganui jako posvátnou a od 19. století za ni bojovala s novozélandskou vládou.

„Bojovali jsme o to, aby i ostatní lidé pochopili, že je řeka z našeho pohledu živoucí bytostí a že by se k ní tak mělo i přistupovat,“ uvedl Albert. V praxi to znamená, že pokud někdo řeku nějak zneužije nebo poškodí, zákon nebude vidět rozdíl v tom, zda se jednalo o poškození řeky, nebo kmene, bude to totiž jedno a to samé.

Duchovní pouto

Vyjednávání mezi Maory a Wellingtonem formálně začala v roce 2009. O pět let později podepsaly obě strany dohodu, z níž loni vzešel zákonný návrh, který parlament schválil. Rozhodnutí přiznat řece právní osobnost je podle ministra pro vyjednávání Christophera Finlaysona jedinečné. „Tato legislativa uznává hluboké duchovní pouto mezi (Maory) a řekou jejich předků, a vytváří silný základ pro budoucnost řeky Whanganui,“ vysvětlil.

Nově schválený status řeky by nyní mohl být příkladem i pro další maorské kmeny na Novém Zélandu. Součástí ukončeného dlouhotrvajícího sporu je i odškodnění v hodnotě 80 milionů dolarů (2 miliardy Kč) a 30 milionů dolarů (740 milionů Kč), které na údržbu řeky přispěje novozélandská vláda.