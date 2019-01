Indonéští záchranáři objevili hlasový záznamník hovorů z kokpitu Boeingu 737 společnosti Lion Air, který se loni v říjnu zřítil do Jávského moře. Při neštěstí tehdy zahynulo 189 lidí. Společně s druhou černou skříňkou byly nalezeny také další pozůstatky některých obětí. Informovala o tom agentura Reuters.

„Během několika posledních dní jsme sledovali slabý signál, který vycházel z černé skříňky. Našli jsme ji v přibližně 30metrové hloubce, kde ležela pod osmimetrovou vrstvou bahna,“ řekl agentuře Reuters zástupce námořnictva Agung Nugroho. Podle něj zatím není jasné, jak moc byla poškozena.

Vyšetřovatelé doufají, že by jim právě nález druhé černé skříňky mohl poskytnout odpovědi na otázky, co se těsně před pádem letounu dělo v kokpitu. Dosavadní vyšetřování ukázalo zejména to, že stroj měl již dříve problémy s ukazatelem rychlosti a výšky letu.

První černá skříňka, zapisovač letových údajů, byla objevena hned po tragické nehodě. Zařízení se nacházelo na dně moře zhruba 15 kilometrů od pobřeží. Jeho záznam ale dosud nebyl kompletně zanalyzován.

Boeing 737 MAX společnosti Lion Air mířil 29. října z indonéské Jakarty do letoviska u ostrova Sumatra. Krátce po startu se však zřítil do moře, přičemž nehodu nepřežil nikdo ze 189 cestujících na jeho palubě.

Motor boeingu stále běžel

Již na začátku listopadu úřady oznámily, že letoun neexplodoval ve vzduchu. Do moře podle nich spadl „nedotčený“ a s běžícím motorem. „Motor boeingu stále běžel. Svědčí o tom ztráta všech lopatek turbíny. Velké množství malých úlomků letounu a poměrně malá plocha, na které byly trosky rozptýleny, zase ukazuje, že se letadlo zřítilo na hladinu vysokou rychlostí,“ citovala agentura AP šéfa národní komise pro dopravní bezpečnost Soerjanta Tjahjona.

Kapitánem letu byl zkušený pilot Bhavye Suneja, který pro Lion Air pracoval od roku 2011 a měl nalétáno více než šest tisíc hodin. Podle agentury Reuters požádal krátce po vzletu o povolení vrátit se zpět na letiště. To mu sice letová kontrola povolila, stroj se ale vrátit nestihl.

Lion Air je největší indonéská nízkonákladová letecká společnost, která kromě jihovýchodní Asie operuje i v Austrálii a na Blízkém východě. Aerolinky, jež fungují od roku 1999, v minulosti čelily několika problémům souvisejícím se špatným řízením a nedodržováním bezpečnostních předpisů.