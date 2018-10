Potápěči zachytili signál z černé skříňky zříceného boeingu

"Jsem si jist, že najdeme černou skříňku a nedaleko ní i trup letadla,“ řekl podle BBC velitel ozbrojených sil Hadi Tjahjanto.

Pátrání komplikují nejen silné vodní proudy, ale také přítomnost plynových a ropných potrubí. Nalezeny byly rovněž části těl a osobní předměty cestujících.

Aerolinky Lion Air mezitím propustily svého technického ředitele na příkaz ministra dopravy.

Kapitánem letu byl zkušený pilot Bhavye Suneja, který pro Lion Air pracoval od roku 2011 a měl nalétáno více než 6000 hodin. Krátce po vzletu podle agentury Reuters požádal o povolení vrátit se zpět na letiště. Letová kontrola sice povolení udělila, stroj se ale krátce poté zřítil.

