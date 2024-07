/VIDEO/ Manželský pár z Oklahomy může vyprávět těžko uvěřitelný příběh. Z krátké výpravy za potápěním se stal téměř 40hodinový boj o život na širém moři. Loď se skupinou zasáhla bouře, a zatímco se ostatní potápěči dokázali dostat na palubu, dva Američané už to nedokázali a vlny je odnesly do dálky. Přátelé a rodina označili jejich nalezení za zázrak. Pár médiím přiblížil mimo jiné to, co oba dělali, aby přežili.

Pohodový výlet na moři překazila skupině potápěčů bouřka se silným deštěm. Pro pár Kim a Nathana Makerovy měla fatální důsledky. Téměř dva dny musela dvojice přežít na otevřeném moři, než ji zachránili.

Nepřízeň počasí manžele se skupinou přátel zasáhl ve středu při plavbě u texaského pobřeží. Z divokých vln se dokázali dostat všichni, až na ně. „Pršelo tak silně, že nebylo vidět na krok. Byla bouřka a vítr a vlny byly příšerné,“ citoval portál Kgns.tv potápěčku Lisu Shearinovou. Ostatní uvedli, že stačila jedna větší vlna, která pár odnesla pryč.

| Video: Youtube

Všimlo si jich až letadlo

Po Kim a Nathanovi Makerovým nejdříve pátrali jejich kamarádi, pak hledání převzala americká pobřežní stráž. Ani ta ale neslavila úspěch, a to přesto, že prohledala více než čtyři tisíce kilometrů čtverečních vodní plochy. Dvojici nakonec ve čtvrtek pozdě večer spatřila posádka letadla Ocean Sentry letící nad Mexickým zálivem. Markerovi směrem k letounu začali pomocí potápěčských svítilen vysílat signál SOS, čehož si všiml pilot.

Pobřežní stráž pak k vyčerpané pohřešované dvojici vyslala pomoc. Záchranáři ji našli přibližně 24 kilometrů od pobřeží blízko texaského města Matagorda. Pomoc přitom přišla v nejvyšší čas. Za dalších osm hodin by úřady pátrání po manželích odvolaly. Celkem přitom zabralo 36 hodin.

Markerovi se v současné době uzdravují v texaské nemocnici po žahnutí od medúzy, dehydrataci a popáleninách od slunce. Nathan Marker byl také nalezen téměř v diabetickém kómatu. Lékaři si ale myslí, že dvojice bude v pořádku.

V nemocnici se manželé svěřili s tím, co jim pomohlo zůstat na živu. Shodli se, že to byl fakt, že na chvíli neopustili jeden druhého. „Máme pocit, že je to zázrak, který zachránci provedli na Boží pokyn. Bůh použil pobřežní hlídku jako své oči a uši. Za daných okolností by se to jinak nepodařilo,“ uvedli podle portálu Fox 25 jejich příbuzní. Pár je dobře známý v celé komunitě, Kim pracuje jako učitelka na základní škole a Nathan jako tesař.

Dlouhé dny byli uvězněni na moři

Moře napsalo za posledních několik let celou řadu neuvěřitelných příběhů. Minulý rok zachránila rybářská loď v severním Tichém oceánu Australana Tima Shaddocka a jeho psa. Na moři strávili více než dva měsíce. Muž musel jíst syrové ryby a pít nachytanou dešťovou vodu, aby přežil.

Jiný muž, Elvis Francois, se zase ztratil v Karibském moři. Přežil díky kečupu, granulovanému česneku a kostkám bujónu. Ty smíchal se slanou vodou, a tím vytvořil pravděpodobně ne příliš chutný „vývar“. Stejně jako předchozí přeživší i Dominikánec chytal k pití dešťovou vodu.

Před dvěma lety se pak Francouz Salvamento Marítimo převrátil se svou lodí 22,5 kilometru daleko od pobřeží v Atlantiku. Na na širém moři musel bojovat o život 16 hodin. Zachránila ho vzduchová bublina, která se vytvořila pod převrácenou lodí.