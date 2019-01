„Naše skvělá armáda přinesla spravedlnost hrdinům padlým či zraněným během zbabělého útoku na USS Cole. Právě jsme zabili velitele útoku Džamála Badávího. Naše práce proti Al-Kaidě pokračuje. Náš boj proti islámským radikálním teroristům nikdy neskončí,“ uvedl Trump.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!