Potvrzeno. Demolice torza Morandiho mostu v Janově začne v půli prosince

Demolice zbytků mostu architekta Riccarda Morandiho v italském Janově započnou 15. prosince. Bourání by mělo trvat přesně jeden měsíc, přičemž stavět se rovnou začne i nový most. Dálniční stavba se zřítila přesně před 90 dny, při tragédii tehdy zahynulo 43 lidí. O konečné verzi projektu nového mostu italské úřady rozhodnou do konce listopadu.

„Můj plán předpokládá zahájení demoličních prací 15. prosince,“ oznámil dnes starosta Janova Marco Bucci pro stanici SkyTg24. „Bourat se začne okamžitě, jakmile místo opustí vyšetřovatelé,“ dodal Bucci.

Co se týče výstavby nového mostu, ta by měla probíhat současně s demolicí, bourat se bude směrem od západní strany k východní, pokud vše půjde podle plánu. Zatímco na východní straně bude bourání finišovat, na východní se začne stavět.

Několik plánů

Starosta ale nepotvrdil spekulace, jestli nový most bude postaven podle plánů slavného architekta a janovského rodáka Renzo Piana. Není také zatím jasné, jestli výstavbu zaplatí firma Autostrade di Italia, která je za zřícení stavby zodpovědná. Ve hře je zatím několik plánů na novou stavbu, zamýšlena je i výstavba tunelu. Konkrétní projekt by měl být vybrán do konce listopadu.

Kvůli přerušení významné dopravní tepny musela být doprava ve městě výrazně přeorganizována. Přibylo sice dopravních zácp, obavy o ucpaném městě se ale nenaplnily.

Guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti v srpnu oznámil, že by most mohl být zbourán již do konce září. Jeho rychlé zbourání požadovali i expertní vyšetřovatelé, podle nich hrozí vážné riziko pádu trosek.

Polcevera Viaduct, nebo také podle svého tvůrce Morandiho most, byl vybudován v letech 1963 až 1967 italskou společností Società Italiana per Condotte d’Acqua. Stavba měla celkovou délku 1102 metrů, mostovka byla umístěna ve výšce 45 metrů nad terénem. Most byl zavěšen na třech betonových pilířích, které dosahovaly výšky 90 metrů.



V době neštěstí se na viadiktu nacházelo 35 osobních aut a tři kamiony. Mezi spadlými vozidly byl i český kamion pražské firmy Sped-it, jeho řidič Martin Kučera nehodu přežil. Ke zřícení asi dvousetmetrového úseku mostu, který je součástí dálnice A10, došlo v úterý 14. srpna krátce po poledni. Na vině byla především nedostatečná údržba.



V Janově se v sobotu 18. srpna uskutečnil za účasti nejvyšších představitelů země státní pohřeb 18 obětí. Rodiny dalších dvaceti mrtvých státní pohřeb odmítly, a to na protest proti údajnému zanedbání údržby mostu ze strany státu a zmíněného provozovatele dálnice. V celé zemi pak byl ve stejný den vyhlášený státní smutek. Celkem si zřícení mostu vyžádalo 43 obětí. Poslední, šestatřicetiletý řidič kamionu, zemřel ve stejný den večer v nemocnici.