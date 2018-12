Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pozval svůj americký protějšek Donalda Trumpa, aby příští rok přijel na návštěvu Turecka. Zpráva, kterou vydal v pondělí večer Bílý dům a potvrdil tak informace turecké strany, přichází několik dní po oznámení o stažení amerických vojsk ze Sýrie.

"Žádné konkrétní přípravy nejsou v plánu, ale prezident Trump je možnosti setkání do budoucna otevřen," upřesnil mluvčí Bílého domu Hogan Gidley.

Návštěva v příštím roce

Mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin sdělil novinářům po zasedání kabinetu, že Trump chce v příštím roce návštěvu uskutečnit, ale ještě není vybrán žádný termín. Dodal, že Erdogan pozvání učinil během víkendového telefonického rozhovoru s hlavou Spojených států.

Trump ve svém tweetu uvedl, že rozmluva s tureckým prezidentem byla "dlouhá a produktivní" a že probírali "pomalé a vysoce koordinované" stažení amerických ozbrojených složek ze Sýrie.

Následně americký prezident na Twitteru dodal: „Turecký prezident Erdogan mi jasně řekl, že vymýtí, cokoli zbylo z ISIS v Sýrii… a on je mužem, který to dokáže udělat, plus Turecko je ‚hned za rohem‘. Naši vojáci jedou domů!“

Sporný krok

Stažení amerických vojsk z tohoto regionu je jak v zahraničí, tak v samotných USA vnímáno jako velmi sporné. Mimo jiné kvůli němu odstoupil americký ministr obrany James Mattis. Trumpovo rozhodnutí o stažení ze Sýrie šokovalo i další americké zákonodárce a spojence.

Například francouzský prezident Emannuel Macron vyjádřil nad tímto rozhodnutím lítost. Varoval, že by to mohlo mít vážné důsledky a mohlo by ohrozit kurdské bojovníky, kteří hráli významnou roli v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Až američtí vojáci region opustí, nebude z pohledu Turecka totiž stát nic v cestě jeho ofenzivě proti kurdským milicím YPG na severu Sýrie. Ankara již posílá další vojáky a zbraně k syrské hranici.

„Nesmíme zapomenout, že jsme dlužni těm, kdo zemřeli v boji s terorismem,“ uvedl Macron s odkazem na arabsko-kurdské milice SDF, které z rukou teroristické organizace dobyly značnou část syrského území a které v důsledku Trumpova rozhodnutí podle některých médií přišly o naději na autonomii. „SDF bojují proti terorismu, který podnítil útoky proti Paříži a dalším místům,“ dodal Macron.