Povodně v Japonsku už usmrtily na 200 lidí, desítky záchranáři stále hledají

Podle zástupce prefektury Okajama Mutsunariho Imawaky je země z nejhoršího venku. „Kritické období dvaasedmdesáti hodin pominulo. Stále však budeme pokračovat v pátrání a věřit, že můžeme nalézt přeživší,“ uvedl pro zmíněnou agenturu.

Dodal, že jen v Okajamě pořád není ani zmínka o celkem osmnácti jedincích. Tisíce dobrovolníků údajně prohledávají jeden dům po druhém, zatím však bez úspěchu, případně se dovnitř vůbec nemohou dostat.



Televizní záběry, které se v místech podařilo japonské televizi natočit, ukazují stovky záchranářů či oddílů, které se i pomocí bagrů pokoušejí odstranit kromě bahna také obrovské balvany, kterými přírodní živel některá obydlí zavalil.

Záplavy, pravděpodobně nejhorší katastrofa v zemi způsobená počasím za poslední tři dekády, které zabily bezmála dvě stovky lidí, vyvolaly u obyvatel země otázky, zdali byly odpovědné orgány na něco podobného vůbec připraveny.



Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga sdělil novinářům, že později bude vydán podrobný rozbor uplynulých dní. „Byli jsme svědky mnohem horších dešťů než v předchozích letech. Musíme proto zhodnotit, co může vláda dělat, aby takovému riziku mohla zabránit,“ řekl.

Why does the torrential rain cause such a high death toll in Japan, a country known for its expertise in emergency preparedness? #Japanflood https://t.co/pxJfAMXolc pic.twitter.com/3x9xhD1P5F