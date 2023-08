Svědectví přeživších i data z čidel naznačují, že devastaci havajského ostrova Maui mohly přispět poruchy elektrické sítě. Rozvodná společnost čelí kritice, že vedení včas neodstavila.

K ničivým požárů mna havajském ostrově Maui mohlo přispět elektrické vedení | Foto: Profimedia

Videa na sociálních sítích a data ze senzorů monitorujících stav elektrické sítě ukazují, že přinejmenším některé z požárů, které od minulého týdne ničí havajský ostrov Maui a zabily přes sto lidí, nejspíš vznikly od výbojů a jisker ze stržených drátů vysokého napětí. Navzdory varování před prudkým větrem zůstaly zapojené, uvedl The Washington Post.

Americký list našel několik videí na sociálních sítích a spojil je s daty společnosti Whisker Lab. Ta má po celých Spojených státech amerických stovky tisíc čidel, jimiž sleduje stav a výkon rozvodné sítě, přímo na ostrově osmdesát. „Jde o silné a na skutečných datech založené potvrzení, že poruchy rozvodné sítě byly pravděpodobnou příčinou více lesních požárů na Maui,“ řekl šéf společnosti Bob Marshall.

Peklo na Havaji: Aby unikli plamenům, utíkali do oceánu. Pět hodin šlapali vodu

Poukázal přitom zejména na video z bezpečnostních kamer v ptačí rezervaci na východě Maui, na opačné straně od nejponičenějšího města Lahaina. Na záběrech je vidět jasný záblesk v lese osvětlující stromy kývající se ve větru.

„Myslím, že to byla chvíle, kdy padá strom do elektrického vedení. Vypadl proud, naskočily naše generátory, potom i kamera a ta ukazuje hořící les,“ řekla koordinátorka výzkumu v rezervaci Jennifer Pribbleová ve videu zveřejněném na Instagramu.

Společnost Hawaiian Electric, která síť na ostrově spravuje, zjištění nechtěla příliš komentovat. „O spekulacích kolem příčin požárů víme a spolu s dalšími tvrdě pracujeme na tom, abychom zjistili, co se stalo,“ řekl mluvčí Darren Pai.

Svědectví místních

Výboje u rozvodny i jiskry ze spadlých drátů zapalující vyschlou trávu pozorovali v osudnou noc a ráno 8. srpna i lidé v Lahaine. Před sedmou ráno viděli, jak se z kopců blíží požár. Shane Treu živě na Facebooku dokumentoval oblaka kouře a plameny vyskakující pod elektrickým vedením pár kroků od jeho domu.

Obětí požáru na ostrově Maui přibývá. Záchranáři prohledali přes třetinu území

„Teď mi tady spadlo elektrické vedení,“ říkal Treu. Zároveň kropil hadicí plameny před svým domem. „Jen se podívejte, to je vedení, které to celé zapálilo. Začalo to tady u cesty a hoří to pořád dál.“

O pár minut později natáčel Treu příjezd prvních záchranářů. Burácející vítr silně ohýbal stromy u chodníku. Treu musel varovat policistu, který právě přicházel, že vedení je pořád pod proudem. Křičel, aby ho přes vítr bylo slyšet.

O roli elektrického vedení promluvili i svědci:

Zdroj: Youtube

Stanice CNN upozornila, že zkáza na Maui má překvapivě nedávný předobraz. „Před pouhými pěti lety v Kalifornii jiskry od strženého elektrického vedení předznamenaly do té doby nejničivější požár v moderní americké historii. Plameny seběhly z kopců do odlehlého městečka Paradise v předhůří Sierra Nevady, které se lidé spěšně pokoušeli opustit několika málo možnými cestami. Podobně jako v Lahaine zbyl jen popel: požár zahubil 85 lidí, zničil osmnáct tisíc domů a provozoven, 95 procent města,“ připomněla stanice.