Zřejmě jen díky štěstí, moderní konstrukci letadla a skvěle vycvičené posádce skončila podle expertů úterní havárie Airbusu A350 japonské společnosti Japan Airlines pro 379 lidí na palubě bez vážnější újmy. Okolnosti srážky s letadlem pobřežní stráže na tokijském letadle Haneda úřady vyšetřují.

Hořící letadlo společnosti Japan Airlines na ranveji tokijského letiště Haneda. | Foto: ČTK

Drama se odehrálo první lednové úterý v podvečer, kdy let 515 společnosti JAL směřující z ostrova Hokkaidó přistával na Hanedě, jednom ze dvou hlavních tokijských letišť. Tam se ale na ranveji srazil s malým letounem pobřežní stráže.

Podle svědků se najednou ozvala obrovská rána a z oken bylo vidět plameny. „Poprvé jsem měl pocit, že mi jde o život. Seděl jsem na sedadle 45H a okamžitě po obrovském nárazu vyskočily z obou křídel plameny. Otevřít se daly jen přední dveře, a zatímco se letadlo plnilo kouřem, unikl jsem jenom s mobilem v ruce,“ citoval britský Daily Telegraph jednoho z cestujících.

Podobně mluvil mladý Švéd Anton Deibe, který byl na palubě s rodiči a sestrou. „Do pár minut se celá kabina zaplnila kouřem. Lehli jsme si hned na podlahu. Pak se otevřely nouzové výstupy a my se vrhli k nim. Kouř v letadle děsně štípal. Bylo to peklo. Netušili jsme, kde jsme a kam jdeme, tak jsme prostě utíkali do pole,“ řekl mladík novinám Afonbladet ze své vlasti.

Okamžik, kdy letadlo zachvátily plameny, natočily kamery:

Zdroj: Youtube

Chaos, který prožívali cestující, byl ale podle expertů jen zdánlivý. „Japonsko má v dopravní bezpečnosti fenomenální výsledky a JAL patří v této oblasti mezi světové lídry. Byla to úspěšná evakuace a událost připomíná, kolik úsilí aerolinky věnují výcviku posádek. Soustředí se na bezpečnost a jsou poslední, kdo letadlo opouští. Z prvních informací se zdá, že palubní personál odvedl neskutečnou práci,“ řekl BBC Graham Braithwaite z britské Cranfieldské univerzity.

Podobně se podle deníku Guardian vyjádřil specialista na požární bezpečnost z londýnské univerzity v Greenwiche Ed Galea. „Ze záběrů, které jsem viděl, je poznat, že posádka odvedla výtečnou práci. Naváděla cestující, jak měla, v zakouřené kabině svítila baterkami, cestující opustili letadlo bez zavazadel. Klobouk dolů, byli úžasní a dostali všechny ven v pořádku,“ hodnotil expert.

První velká nehoda moderního airbusu

BBC podotkla, že šlo o první velkou nehodu Airbusu A350, stroje z nové generace letadel postavených převážně z pokročilých materiálů jako plastů zesílených uhlíkovými vlákny. Experti říkají, že navzdory požáru letadlo obstálo dobře a poskytlo čas pro evakuaci cestujících.

Daily Telegraph připomněl, že Japonsko zažilo vážnou leteckou nehodu po desítkách let. Vůbec nejtragičtější byla havárie letu JAL na lince z Tokia do Ósaky v roce 1985, tehdy zahynulo 520 cestujících a členů posádky.

Vyjádření japonského ministra vnitra, infrastruktury a dopravy k požáru letadla:

Zdroj: Youtube

Podle dostupných informací v nákladním letounu japonské pobřežní stráže, s nímž se dopravní letoun srazil, zahynulo podle státní televize NHK pět osob, pilot přežil s těžkými zraněními. Z hořícího Airbusu nouzovými skluzavkami bezpečně uniklo všech 379 cestujících a členů posádky. Nejméně sedmnáct lidí je lehce zraněných.