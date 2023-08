Bilance obětí na Havaji znovu stoupla. Mohla by se zdvojnásobit, varuje guvernér

ČTK

Bilance obětí po požárech na havajském ostrově Maui stoupla na 99, což z nich činí požáry s nejvyšším počtem obětí ve Spojených státech za více než sto let, uvedla agentura AFP. Předchozí bilance čítala 96 mrtvých, mezitím pátrací týmy našly další tři mrtvá těla. Havajský guvernér Josh Green v televizi CNN varoval, že tato bilance by v příštích dnech mohla „velmi výrazně“ vzrůst. „Během příštích deseti dnů by tento počet mohl zdvojnásobit,“ řekl Green.

Požáry na havajském ostrově Maui | Foto: ČTK