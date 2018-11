Požár v Kalifornii zachvátil luxusní domy v Malibu. Na severu umírali lidé

Silný vítr přispívá na západě Spojených států k rychlému šíření požárů. Ve městě Paradise na severu Kalifornie zahynulo nejméně devět lidí. V jižním přímořském letovisku Malibu hoří luxusní domy místních obyvatel. Ve městě žije i řada slavných amerických celebrit.

Úřady napříč Kalifornií evakuovaly již více než 250 tisíc lidí, včetně obyvatel města Thousand Oaks, kde během středečního útoku duševně nemocného válečného veterána zahynulo dvanáct lidí. Podle britské BBC plameny zničily již tisíce domů.

„Rozsah ohnivé destrukce je neuvěřitelný, srdcervoucí,“ okomentoval živelné řádění Mark Ghilarducci z kanceláře kalifornského guvernéra. K šíření trojice požárů v severní i jižní části amerického státu přispívá silný vítr Santa Ana.

První oběti v Paradise

Požár Camp, který ve čtvrtek propukl v národním lese Plumas severně od Sacramenta, se rozrostl již na 81 kilometrů čtverečních a pohltil město Paradise. Zničeno bylo podle BBC více než 6700 domů a podniků a plameny se pohybovaly tak rychle, že lidé v kolonách museli opustit vozy a uniknout pěšky.

Dramatic video captures man's escape driving through #CampFire flames as the massive Northern California wildfire threatens at least 18,000 acres.



Mandatory evacuations were issued for the towns of Paradise, Pulga and Concow. https://t.co/6bs10UYKSK pic.twitter.com/egWZcD71RE — ABC News (@ABC) November 9, 2018

Šerif okresu Butte County Kory Honea na páteční tiskové konferenci oznámil, že ve spálených automobilech bylo zatím objeveno pět mrtvých, další tři lidé zemřeli na ulici a jeden uhořel ve svém domě. Úřady pohřešují dalších 35 lidí. „Tahle situace je ten nejhorší možný scénář. Dlouho jsme se něčeho takového obávali,“ řekl reportérům Honea.

Terrifying moments captured on camera show a 'firenado' form as the #CampFire rages on in Butte County, California. At least 5 people have died in Paradise, a town 'destroyed' by flames according to fire officials https://t.co/vsiLfoDYrH pic.twitter.com/BpN99cJiw1 — The Weather Network (@weathernetwork) November 10, 2018

K evakuaci pacientů uvězněných v místní nemocnici musely úřady použít buldozer, kterým si záchranáři prorazili cestu mezi opuštěnými a spálenými vozidly. „Nic tu nezbylo,“ komentoval následky požáru mluvčí kalifornského úřadu lesní a požární ochrany Scott Maclean.

Oheň ohrožuje domy celebrit

Na jihu Kalifornie řádí dvojice požárů Hill a Woolsey, které v současné době pokrývají území o rozloze téměř 142 kilometrů čtverečních. „Oheň se vymkl kontrole a míří do obydlených oblastí Malibu,“ uvedly ještě v pátek v prohlášení úřady a vyzvaly k evakuaci.

Své domovy musela opustit i řada celebrit, které obývají města Malibu a Calabasas. Zpěvačka Cher na svém twitteru napsala, že má strach o svůj dům v Malibu. Zlověstný tmavý dým v blízkosti svého sídla natočila na svůj instagram i zpěvačka Lady Gaga.

Thank you to the fire fighters, police, first and emergency responders for doing above and beyond everything you can do to help us. You are true heroes. #CaliforniaFire — Lady Gaga (@ladygaga) November 10, 2018

Oskarový režisér Guillermo del Toro musel opustit svůj dům, který je muzeem sběratelských předmětů ze světa hororu a fantasy. Evakuovat se musela i televizní hvězda Kim Kardashianová-Westová. Její manžel, rapper Kanye West, informoval, že je jeho rodina v bezpečí.

I’m worried about my house?, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned??

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972? — Cher (@cher) November 9, 2018

Podle magazínu Forbes plameny v pátek večer zničily desítky domů v Malibu včetně rezidence Caitlyn Jennerové, americké televizní hvězdy, která v roce 2015 podstoupila změnu pohlaví. Oheň podle BBC zlikvidoval i kulisy, v nichž se natáčí televizní seriál Westworld.