"Od policie máme předběžné zprávy, že se pohřešují desítky lidí v souvislosti s požáry, především pak v okresech Jackson, Lane a Marion," řekla guvernérka Brownová. Šéf oregonského úřadu pro zvládání katastrof Andrew Phelps prohlásil, že očekává "množství obětí".

Brownová dále sdělila, že evakuace byla nařízena 40 tisíc lidem. Představitelé státu původně tvrdili, že evakuace se týká půl milionu osob. Brownová ale upřesnila, že toto číslo zahrnuje i občany, kteří zůstali doma, avšak byli informováni, aby byli na příkaz k evakuaci připraveni.

Krizovým složkám komplikují práci různé nepravdivé zprávy, které se kolem požárů začaly šířit na internetu. Objevily se například zvěsti, že za zakládání ohňů bylo zatčeno šest členů (krajně levicového hnutí) Antifa a že přívrženci hnutí procházejí ulice a rabují.

"Vím, že zprávy o rabování jsou děsivé a že je znepokojující, když nevíte, jestli váš dům stále stojí. Chtěla bych vás ujistit, že oregonská národní garda a státní policie situaci monitorují a brání rabování," uvedla Brownová.

USA: Terrifying image captured the day before yesterday of the formation of a Tornado Fire in California.



The Wildfire in the United States have so far killed 15 and hundreds of thousands evacuated. pic.twitter.com/aBWjkglDCK