Nejhorší v dějinách Kalifornie. Požáry mají 31 obětí, 228 lidí se pohřešuje

Nejkritičtější je situace právě na severu Kalifornie, kde požáry zatím zabily 29 lidí. Jen ve městě Paradise shořelo více než 6700 budov, včetně škol a nemocnice. Hoří však i na jihu Kalifornie, kde oheň ohrožuje plážová letoviska včetně Malibu. Zde si požár zatím vyžádal dvě oběti, jejichž těla byla objevena na příjezdové cestě v Malibu.

Své domovy musela kvůli postupujícím plamenům opustit i řada celebrit jako je Lady Gaga, Kim Kardashian West a Martin Sheen. Herec Gerard Butler napsal na instagramu, že jeho domov v Malibu je „napůl pryč“. Odhaduje se, že své domovy již muselo na útěku před třemi hlavními ohnisky požárů opustit více než 300 tisíc lidí.

Už nyní se podle BBC jedná o nejhorší katastrofu od požáru Griffithova Parku v Los Angeles v roce 1933, který si vyžádal 29 mrtvých. Z hlediska počtu obětí se navíc podle agentury AP jedná o nejničivější požár v historii Kalifornie.

Guvernér Jerry Brown požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o federální pomoc. Výzva přišla den poté, co současný šéf Bílého domu pohrozil, že sníží finanční prostředky pro Kalifornii a označil za příčinu požárů „nedostatečné“ lesní hospodářství.

Brown na tiskové konferenci uvedl, že federální a státní vlády musí lépe spravovat lesy. Není to ale hlavní příčina problému. „Lepší správa všech lesů nezastaví změnu klimatu. A ti, kteří to popírají, rozhodně přispívají k tragédiím, kterých jsme nyní svědky. A budeme svědky i nadále,“ zdůraznil.

Sucho, teplé počasí připisované změnám klimatu a budování domů hlouběji v lesech způsobily, že období požárů v Kalifornii jsou delší a ničivější. Loni sice v Kalifornii oficiálně skončilo pětileté sucho, ale většina ze severních dvou třetin státu je i nadále neobvyklé vyprahlá.

