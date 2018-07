Požáry v Řecku: Nejméně padesát mrtvých, přes sto zraněných. Země žádá o pomoc

Po Švédsku sužují ničivé požáry další evropskou zemi. Řekové již údajně požádali o pomoc ze zahraničí, neboť napříč celou zemí rozšiřující se oheň už usmrtil nejméně padesát lidí, více než sto dalších pak zranil. Lidé poblíž Atén už opustili své domovy, píše britská televize BBC.

Právě oblasti poblíž Atén na jihovýchodě země údajně trpí nejvíc. Požár se rychle šíří a lidé, především pak Atéňané, začínají prchat dále do vnitrozemí. V zemi i nadále panuje nouzový stav.

V noci byla hasičům nahlášena turistická loď, ze které kvůli požáru muselo nouzově uprchnout deset turistů. Nikomu se nic nestalo. V úterý brzy ráno nicméně mluvčí vlády Dimitris Tzanakopoulos prohlásil, že smrt v plamenech již v celém Řecku nalezlo nejméně čtyřiadvacet lidí. Dalších šestadvacet těl později záchranáři, jak píše agentura DPA, nalezli u města Rafina, které leží východně od hlavního města.

„Uděláme vše, co je v lidských silách, abychom oheň dostali pod kontrolu,“ ujistil novináře premiér Alexis Tsipras, jenž se kvůli pohromě vrátil z návštěvy Bosny. Zhruba polovina obětí údajně zemřela v Mati, pobřežním letovisku zhruba čtyřicet kilometrů severně od Atén. Lidé uhořeli buď ve svých domovech, nebo v autech.

Greece wildfires: At least 20 killed near Athens as residents flee homes https://t.co/cpCVDdC7kI via @telegraphnews — The Telegraph (@Telegraph) 24. července 2018

Tzanakopoulos dále uvedl, že v tuto chvíli je nahlášeno 104 zranění, šestnáct z toho vážných. Mezi těmi, kdo museli být převezeni do nemocnice, jsou prý i malé děti. Miltiadis Vyronas, velitel státních záchranných sil, číslo ještě o něco navýšil – podle jeho informací je vážně zraněno 25 jedinců.



Obyvatelé některých oblastí byli nuceni uprchnout před plameny až do vody. „Díky bohu, že poblíž je moře. Museli jsme do něj utéct, plameny nás pronásledovaly až k němu. Pálily nám záda, byli jsme nuceni se potopit. Řekl jsem si bože, musíme utíkat, ať se zachráníme,“ sdělil BBC Kostas Laganos, jeden z lidí, kteří byli nuceni před požárem prchat.

Tsipras dále vyzval všechny evropské země, aby Řecku propůjčily vrtulníky, které jim pomohou požáry přemoci. Všechny státní složky, které mohou hasit a vůbec jakkoli pomáhat, již byly zmobilizovány, stále to však není dostatek.



Kromě Řeků nyní oheň sužuje na desítkách míst také Švédsko, kde již svou pomoc vyslali Francouzi, Němci, Italové a Poláci. Očekává se, že výpomoc bude v nejbližší době poskytnuta také Jižanům.

Příčina požáru pravděpodobně souvisí s tropickými vedry, teplota v zemi totiž místy dosahuje až čtyřiceti stupňů Celsia. Lesní požáry jsou v Řecku poměrně časté, k nejhoršímu došlo v roce 2007, kdy zahynulo přes 60 lidí.