Pozdní spravedlnost. Německo obvinilo dozorce z koncentračního tábora Mauthausen

Zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie, o kterém v pondělí rozhodla německá vláda, by mělo platit do poloviny ledna. S odvoláním na zdroj z německého zbrojního průmyslu o tom informovala agentura Reuters. Berlín uvalil zbrojní embargo na Saúdskou Arábii v souvislosti s vraždou novináře Džamála Chášukdžího.